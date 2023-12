Logistica: Fercam amplia la propria flotta a zero emissioni

FERCAM ha preso in consegna il primo esemplare di eActros 300 City Tractor 100% elettrico presentato in anteprima italiana

FERCAM, già partner commerciale di Daimler Truck Italia per i veicoli industriali, ha scelto nuovamente un Actros per l’ampliamento della propria flotta a zero emissioni. Durante la Fiera di Ecomondo 2023, FERCAM ha preso in consegna il primo esemplare di eActros 300 City Tractor 100% elettrico presentato in anteprima italiana e prodotto in serie nella versione trattore per un trasporto sostenibile a corto e a medio raggio.

FERCAM ha scelto nuovamente i veicoli industriali di Daimler Truck Italia per il rinnovamento della propria flotta a zero emissioni. Durante la Fiera di Ecomondo 2023, ha preso in consegna il primo esemplare disponibile sul mercato italiano del nuovo eActros 300 City Tractor 100% elettrico. Il veicolo, prodotto in serie a partire dal 2023 nella versione trattore con massa totale a terra fino a 40 tonnellate, è pensato specificatamente per il trasporto a corto e a medio raggio. L’e-truck si basa sulla stessa tecnologia dell’eActros 300 carro e dispone di tre pacchi batteria ciascuno con una capacità installata di 112 kWh, che consentono un’autonomia fino a 220 km.

FERCAM è da sempre impegnata nella salvaguardia dell’ambiente attraverso l’adozione di tecnologie innovative che conducano all’abbattimento delle emissioni inquinanti. Al fine di poter raggiungere gli obiettivi in campo di compatibilità ambientale, l’azienda ha dato vita all’Emission Free Project, muovendosi parallelamente su più fronti complementari, quali la revisione del parco mezzi circolante, l’uso intelligente e razionale delle risorse e il passaggio a trazioni e carburanti ecologici.