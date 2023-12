Alessandra Rapetti pubblica “Il ritratto psicodinamico”

Come dimostrano costantemente le cronache, viviamo in una società dove sempre più dilagano le spinte alla distruttività: verso la natura, la cultura, il valore dell’essere umano e delle relazioni. L’intento dell’Autrice nasce da qui: divulgare una tecnica di cura, a lungo sperimentata, orientata a sdoganare le potenzialità del CREARE e del COSTRUIRE. Viviamo in un clima di crescente perdita di senso che genera esistenze svuotate e non più in grado di progettarsi: quindi la psicologia clinica e ancor più la psicoanalisi, come modello di pensiero dinamico e fecondo, sono chiamate a proporre vie nuove che possano restituire l’individuo a se stesso, che lo possano far tornare a essere soggetto e artefice della propria vita. Come nell’arte si maneggia la materia pesante del dolore per trasformarla in creazione, così nella tecnica terapeutica del Ritratto la sofferenza può evolvere da zavorra a risorsa per un cambiamento: ciò avviene attraverso la costruzione progressiva di immagini del Sé, fino a comporre insieme al terapeuta una piccola opera d’arte che è narrazione del mondo interiore e al contempo innesco di crescita.

Oggi i social ci abituano a identità artificiali e superficiali mentre sarebbe di enorme importanza riconnettere la persona con la propria autenticità. La tecnica del Ritratto Psicodinamico, che si oppone alla banalità e all’omologazione, lavora proprio in questa direzione per recuperare l’autenticità e l’irripetibile unicità dell’individuo. La cura del disagio psichico non deve solo fronteggiare la sofferenza nell’immediatezza (col semplice ricorso al farmaco), ma dovrebbe rianimare e riattivare le capacità originali di un pensiero sempre più impoverito e di un mondo emozionale sempre più anestetizzato. La tecnica del Ritratto si propone come una tecnica veloce, ma che non rinuncia alla profondità ed è in grado di ricondurre l’individuo all’importanza del soffermarsi sulla ricerca e scoperta di se stesso, sulla tensione vitale del costruirsi per riacquisire significati, finalità e direzioni.

È idonea per adolescenti e per adulti ed è adatta ad un ampio ventaglio di operatività cliniche, fra cui: disagio giovanile, disturbi identitari, di svuotamento o falsificazione del Sé, sostegno alla fecondazione assistita, crisi di coppia, crisi vocazionali nel clero, patologie classiche, disturbi psicosomatici, post-traumatici, post-Covid.

ALESSANDRA RAPETTI è psicoanalista con formazione presso didatti SPI, avendo tuttavia scelto di rimanere esterna alle associazioni istituzionali. Ha fondato e diretto una scuola di formazione sulle tecniche di intervento clinico, per poi dedicarsi esclusivamente all’attività psicoanalitica, psicoterapica e di ricerca.

VINCENZO BONAMINIO psicoanalista SPI e IPA con funzioni di training. Già docente di Psicologia Clinica e Psicopatologia Clinica e Psicoterapia del Bambino a La Sapienza Roma, è membro fondatore della Società di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia e dell’Adolescenza.