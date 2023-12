A “The Voice Kids” su Rai 1 le ultime blind auditions

Su Rai 1 ultime blind auditions di “The voice kids” la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i 7 e i 14 anni

Terzo appuntamento con “The voice kids” la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i 7 e i 14 anni. Nella puntata in onda venerdì 8 dicembre alle 21.30 su Rai 1, terza e ultima sessione di “Blind Auditions”, le audizioni al buio che sono la cifra distintiva del programma condotto da Antonella Clerici.

Come di consueto i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare.

Nel corso delle tre puntate di “Blind” ciascun coach, da quest’anno, può avvalersi di due nuovi strumenti nel meccanismo di gara: il “Super Pass”, ovvero garantire l’accesso diretto alla finale e il “Super Blocco” con cui impedire a un altro coach di scegliere un concorrente.

Al termine della fase di audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da sette concorrenti: sei di loro si contenderanno il posto in finale nelle sfide della puntata successiva, mentre uno di loro volerà direttamente in finale grazie al “Super Pass”. Tre giovani concorrenti per ciascun team si esibiranno nella finale in onda venerdì 22 dicembre. In quell’occasione, sarà il pubblico in studio a decretare il vincitore della seconda edizione di “The Voice Kids”.

Già durante la messa in onda, su RaiPlay sono disponibili i contenuti “on demand” di “The Voice Kids”: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale, oltre alle puntate integrali, disponibili subito dopo la messa in onda su Rai 1.