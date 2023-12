L’oroscopo di oggi, giovedì 7 dicembre 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, giovedì 7 dicembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

dal 21 marzo al 20 aprile

Le scelte che fai oggi sono contrastate. Controlla le questioni di carattere pratico, possibili alterchi con un nuovo capo.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Incarichi, soddisfazioni se lavori in autonomia o a provvigione. Storie nate da tempo sono confermate, i nuovi amori sono intriganti. Stanchezza fisica, non strafare.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

E’ una giornata d’interesse, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con gli altri. Incontri importanti, interessanti, occasioni da cogliere bene con Sagittario e Leone.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Devi essere più positivo, a volte non ti senti molto capito o compreso, anche nell’ambito del lavoro che, in questo periodo, è il nodo più difficile da districare.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Se vuoi puoi cambiare rotta, stile di vita o ruolo, se già non è accaduto la necessità fa virtù! Un tuo progetto è stato bloccato di recente, e davvero non ti è andato giù.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Non hai alcuna voglia di tenere dentro le cose com’è accaduto in passato. Recupero delle emozioni dopo un periodo, per alcuni, di disagi e malcontento.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata confusa, nervosa. Valuta se rimandare gli incontri…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

L’amore è romantico e appassionato, potrebbe nascere per una persona lontana, di età diversa o legata: attenzione a quello che fai. E’ possibile che in questi giorni tu voglia chiudere collaborazioni inutili, serata sotto tono.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Oggi direi che meriti il massimo della fiducia. In amore non mancherà passione: datti da fare. Ora sei molto più forte di prima, risorse mentali e personali al massimo, appaga mente e spirito.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Non rovinare tutto con un atteggiamento polemico ad oltranza; questo pomeriggio è agitato, doppia attenzione per una persona Vergine o Scorpione che non ti capisce.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Non sai stare senza far niente, ma avresti diritto ad un po’ di relax e riposo. Chi di recente ha tradito, oppure ha vissuto momenti difficili in amore, ora deve cercare di recuperare tranquillità e serenità interiore. Preoccupazioni da dimenticare.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Tormento e passione sono il motivo dominante delle tue relazioni d’amore. E’ un periodo poco efficace per i soldi, per i contratti e per le fatture. E se hai delle responsabilità, in questo periodo pesano un po’ di più.