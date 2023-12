In radio “Falena”, la nuova canzone dei Rogue Charlie

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Falena”, il nuovo singolo dei Rogue Charlie

“Falena” è un brano che parla di smarrimento, frustrazione, isolamento e autocommiserazione, cercando di materializzare la sensazione di rassegnazione che si prova dopo che tutto ci è caduto addosso. Cerchiamo di rialzarci ma non ce la facciamo; chiediamo aiuto, ma non ci muoviamo, ci sentiamo persi e non sappiamo che strada prendere, come falene in una notte senza luci.

Spiega la band a proposito del brano: “Tra i nostri brani, questo è uno di quelli che ci divertiamo di più a suonare perché è carico, dinamico e veloce. Quando in live arriviamo a questo pezzo, chiamiamo tutti davanti a fare casino e a ballare. Anche registrarlo in studio è stato stimolante: scegliere i suoni giusti per delle chitarre è stato quasi terapeutico”.

Il videoclip di “Falena” vuole essere crudo, accattivante e reale, caratterizzato da una location dai colori anestetizzati, neutri e dai caratteri industriali, che si alternano ad altre più verdi ed aperte, ma che dà l’impressione di essere abbandonate. Riprese aeree si alternano a quelle fisse e a quelle più dinamiche, in un movimento quasi nervoso che accompagna le emozioni racchiuse nel testo della canzone.

Biografia

Rogue Charlie è un progetto indie/alternative rock attivo dal 2018, nato da cinque ragazzi che vengono da piccoli comuni della provincia di Vicenza, con la forte voglia di farsi sentire. Il gruppo è composto da Alessandro Cenzi (voce), Lorenzo Colombo (chitarra), Federico Diddoro (basso), Laura Santagiuliana (tastiere) e Nicolò Bevilacqua (batteria).

Numerose influenze: dall’alternative rock, al pop rock, fino all’emo o all’indie rock. Numerosi anche i gruppi che li hanno ispirati, Nothing But Thieves, Red Hot Chilli Peppers, Royal Blood, Delta Sleep, Gomma e molti altri. Dai primi live nei locali della zona, ai concorsi, fino ai festival musicali, i Rogue Charlie hanno uno storico di quasi un centinaio di concerti, numero che puntano a moltiplicare negli anni a venire. Dopo l’uscita del primo EP autoprodotto nel 2020 e di due singoli negli anni successivi (in collaborazione con musicisti che lavorano per grandi personaggi della musica come Elisa), annunciano l’uscita un altro grande progetto musicale indipendente. Sei brani, scritti e arrangiati autonomamente, in un EP che vuole avere una direzione completamente diversa dall’ultimo singolo. “Se Tutto Finisse Qui” è un progetto più alternativo, senza troppi filtri o regole. La rappresentazione del loro concetto attuale di musica.

“Falena” è il nuovo singolo.