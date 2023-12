Previsioni meteo 6 dicembre 2023: il maltempo concede una tregua

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023: tempo stabile al Nord e al Centro, residue precipitazioni sparse al meridione

Condizioni meteo in deciso miglioramento sull’Italia dopo il passaggio perturbato di inizio di settimana. Nella giornata di oggi avremo cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, mentre al Sud peninsulare saranno possibili isolate precipitazioni. Bel tempo anche nella giornata di domani ma attenzione perché il Ponte dell’Immacolata inizierà con neve fino a quote di pianura su gran parte delle regioni settentrionali e maltempo con piogge e temporali sul resto della Penisola.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità al Nord-Est con locali piogge sulla Romagna, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte schiarite in arrivo anche al Nord-Est. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con molte nuvole tra Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità tra Marche e Abruzzo e soleggiato altrove. In serata locali piogge sulle coste adriatiche, invariato sugli altri settori. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nessun variazione di rilievo. In serata qualche pioggia anche su settori adriatici e regioni ioniche, ampie schiarite sulla Sardegna. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .