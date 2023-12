Nex Cassel & Dj Craim: esce l’album “Fegato”

Nex Cassel & Dj Craim insieme sulla scena musicale: esce “Fegato”, il primo album collaborativo tra il rapper e il dj e producer

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in cd e vinile “Fegato” (Adriacosta Records / distr. Believe – https://bfan.link/fegato), il primo album collaborativo tra Nex Cassel & Dj Craim. I due artisti costituiscono un’accoppiata inedita e danno vita a un disco in cui al centro ci sono le rime, i beat, i campionamenti e gli scratch, oltre a una passione condivisa per l’hip hop classico e, nello stesso tempo, per la ricerca di uno stile che lo spinga in continuazione verso territori inesplorati.

Il rapper e il dj-producer hanno realizzato un disco in cui risalta la potenza dell’hip hop: 10 tracce in cui emergono la schiettezza e l’autenticità dei testi e l’impianto sia classico sia innovativo delle produzioni musicali. La crudezza, inoltre, è un requisito in comune tra i due artisti. Se Nex Cassel, infatti, racconta storie di vita vissuta senza farsi sconti, raccontando esplicitamente problemi con l’abuso di alcol, per fare un esempio emblematico (vedi il titolo), Craim fonde beat e campionamenti che creano tensione e nervosismo graffiandoli con degli scratch ma senza per questo evitare sprazzi emotivi.

“I testi – racconta Nex Cassel – sono i peggiori che io abbia mai scritto, sia nella forma che nel contenuto, nel senso che non si scorge nulla di positivo. Rime esplicite, giochi di parole e niente ritornelli o armonie che possano mitigare la mia vocazione totale al rap. Ho scritto tutto in un periodo in cui stavo abusando dell’alcol e questo album mi ha salvato”.

Così Nex, dopo aver provato i testi su qualche sua base, ha deciso di mandare le a-cappella a Craim perché convinto che potesse valorizzare le sue rime.

“Volevo che i beat – racconta Dj Craim – accompagnassero la crudezza dei testi di Nex ma, in un certo senso, la combattessero anche: doveva esserci una tensione costante. Mi sono approcciato a una composizione minimale che venisse dalla pancia più che dalla testa e, nello stesso tempo, volevo che venisse fuori anche un sound fresco ed elegante, grezzo ma ricercato”.

Così è nato “Fegato”.