Il film “Non per soldi… ma per denaro” su Rai Movie: ecco la trama

Per il ciclo “A qualcuno piace Wilder” su Rai Movie “Non per soldi… ma per denaro” con Jack Lemmon e Walter Matthau: la trama del film

Per “A qualcuno piace Wilder”, il ciclo dedicato al grande regista Billy Wilder, mercoledì 6 dicembre, alle 21.15 su Rai Movie andrà in onda “Non per soldi… ma per denaro”.

Una commedia sarcastica e cinica sull’avidità umana, uscita nei cinema americani nel 1966, nella quale fa il suo esordio la “strana coppia” Jack Lemmon e Walter Matthau, amici anche nella vita, che ha lasciato il segno nella storia della commedia americana. Lemmon è un cameraman che durante le riprese di una partita di football viene travolto da un giocatore di origine afroamericana.

L’uomo si fa convincere dal cognato disonesto, un grande Walter Matthau che per la sua interpretazione si è aggiudicato l’Oscar come miglior attore non protagonista, a fingersi invalido per truffare l’assicurazione. Il personaggio interpretato da Lemmon non è poi così cattivo come il cognato Matthau e alla fine diventa amico del giocatore accusato dell’incidente. La bellissima fotografia in bianco e nero è di Joseph LaShelle, le musiche sono di André Previn.

Il film sarà trasmesso in prima serata nella versione doppiata e replicato, nel pomeriggio di domenica 10 dicembre, in versione originale inglese sottotitolata in italiano.