Anna Gyrol nelle librerie con “I nuovi milionari”

Anna Gyrol e “I nuovi milionari”: esce il libro della top blogger ucraina ora leader nel mercato dell’infobusiness in Italia

Pubblicato da Alise Editore, I nuovi milionari (300 pagine, 18 euro) di Anna Gyrol è il libro per chi intende sviluppare o arricchire la propria mentalità imprenditoriale. In questa guida semplice e diretta, l’autrice, top blogger ucraina e leader nel mercato italiano nell’ambito dell’infobusiness, spiega in 10 punti quali sono i passi necessari per raggiungere uno stile di vita volto al benessere.

L’autrice. Nata a Ovruch, in Ucraina, da madre infermiera e padre imprenditore, Anna Gyrol è laureata in Cultura e Arti alla Facoltà di Cinema e Televisione di Kiev. Top blogger premiata come best advisor ai World Blogger Award, nel 2011 sposa Dario Scalvini e successivamente apre con lui due outlet di lusso a Milano e un salone di bellezza a Kiev.

Dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, in un solo giorno perde tutte le sue fonti di reddito, gli immobili e le auto. Fuggita dalla guerra assieme alla famiglia per mettere al sicuro i due figli, in sole due settimane e senza investimenti diventa leader nel mercato italiano nell’infobusiness mettendo assieme tutte le conoscenze che prima aveva fornito esclusivamente in russo per i paesi post-sovietici. Oggi con i suoi corsi online guadagna non meno di 100.000 euro al giorno, viaggia in tutto il mondo e insegna agli italiani la professione del producer all’Accademia dei Milionari da lei stessa creata.