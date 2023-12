Previsioni meteo 5 dicembre 2023: maltempo al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 5 dicembre 2023: instabilità su gran parte dell’Italia e per il Ponte dell’Immacolata il maltempo sarà protagonista

Inizio di settimana con condizioni meteo invernali e instabili sull’Italia specie al Centro e regioni di Nordest, prima di una breve tregua tra domani e giovedì. Attenzione però perché dall’Immacolata il flusso Atlantico alle medie latitudini piloterà una seconda perturbazione proprio in concomitanza con la festività dell’Immacolata. Una profonda ciclogenesi farà il suo ingresso dalla Francia sul Mediterraneo centrale, portando un deciso peggioramento del tempo sull’Italia.

Atteso maltempo fin dal mattino al nord e medio-alto Tirreno con piogge, forti venti e neve a bassissima quota sul Piemonte. Piogge e temporali che nel corso del pomeriggio tenderanno ad intensificarsi al Nordest e centrali tirreniche con fenomeni in estensione al resto del Centro, Campania, Sardegna, Calabria, Molise e nord della Puglia. La ciclogenesi agirà nel corso della notte di sabato sul medio Tirreno, portando maltempo diffuso su gran parte del Paese con fenomeni localmente di forte intensità.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 5 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con molte nuvole in transito associate a precipitazioni sparse. Al pomeriggio ancora fenomeni diffusi, generalmente di debole intensnità, più asciutto sull’Emilia Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile o perturbato con piogge e acquazzoni diffusi. Neve in calo fin verso i 1200-1500 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con molte nuvole in transito. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata tempo in peggioramento a partire dalla Toscana con piogge e temporali, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con molte nuvole in transito. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata tempo in peggioramento a partire dalla Sardegna con piogge e temporali, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .