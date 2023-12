L’oroscopo di oggi, martedì 5 dicembre 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, martedì 5 dicembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

dal 21 marzo al 20 aprile

Per sentirti più protagonista o importante per gli altri, spesso assumi responsabilità che non ti competono, è inevitabile sentirsi stanchi! Giornata utile per amare.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Come fare ad evitare una discussione? Basta semplicemente lasciarti scivolare le cose addosso. Se ultimamente è mancata, puoi ricreare una certa intesa con il partner. Meglio essere decisi e gentili come tu sai essere, ma non pensare sempre a questioni di soldi e lavoro.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Il rapporto a due si approfondisce grazie alla tua capacità di confrontarti. Proprio oggi potresti parlare ad un capo, ad una persona che può farti migliorare.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Accetta inviti. Riunioni, accordi, azioni favorite. Il fisico è provato perché ultimamente gli impegni sono raddoppiati.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Valuta con cura le nuove amicizie. Le persone innamorate non devono opprimere il partner con scene di gelosia. Favoriti i single.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Non è il caso di fare le scelte importanti, di prendere delle decisioni avventate, devi cercare di far passare l’ansia, il fisico non va trascurato.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

In arrivo belle notizie: programma un piano per ottenere il massimo. La tua intraprendenza è finalmente premiata, anche se comunque senti di essere sottovalutato. Pensieri in amore, il cuore è indeciso.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Se mai ci fossero stati degli scivoloni economici, ora ci sarà la possibilità di recuperare e anche di rimettersi in gioco. Facilitazioni nel cammino professionale. In amore, già da qualche tempo, sei pronto a fare scelte inimmaginabili, i nuovi incontri sono più che positivi.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Favoriti i viaggi e gli spostamenti, non escludiamo la possibilità che entro poco tu viva nuovi rapporti, ma devi lasciarti andare. Puoi anche decidere di gettare la spugna se questo ti fa piacere, ma spero non sia così. Situazione buona per chi cerca consensi, facilitazioni…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Un amore che sembrava importante nei mesi passati ora può perdere di valore oppure nelle coppie di lunga data ci sarà un progetto da ridiscutere già dai prossimi giorni.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Dal punto di vista affettivo ci sono conti che non quadrano, specie se hai cercato di sostituire un amore passato con qualcosa di poco valido. Tensioni nel lavoro.