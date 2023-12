Fino al 15 dicembre gli utenti esprimono la loro opinione sui servizi Inail

Come ogni anno, l’Inail dà la parola agli utenti, che possono esprimere la loro opinione attraverso la rilevazione della Customer satisfaction. Fino al 15 dicembre, infatti, tutti coloro che usufruiscono o hanno usufruito dei servizi dell’Istituto nell’ultimo anno sono invitati a fornire la loro valutazione personale. Gli utenti ricevono via email o sms un messaggio con il link al questionario da compilare, somministrato, quindi, esclusivamente in modalità digitale. Sotto esame i servizi considerati nel loro complesso, come combinazione di fattori organizzativi, tecnologici e umani, e i servizi specifici offerti dalle Sedi del territorio, tra i quali i servizi di sportello, di certificazione e verifica, quelli relativi all’area sanitaria, i servizi digitali e quelli forniti dal Contact center.

Chi può partecipare alla rilevazione. Sono invitati a compilare i questionari, per quanto riguarda le aziende, i datori di lavoro, i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria, mentre, tra i lavoratori, partecipano all’indagine gli infortunati, le persone affette da malattia professionale, i titolari di rendita e i patronati. Per accedere al questionario non è prevista alcuna autenticazione.

Tra gli aspetti indagati accessibilità, competenza e professionalità del personale. In relazione alle varie tipologie di attività svolte, gli utenti possono fornire una valutazione, assegnando un voto compreso tra 1 e 5, su diversi aspetti. Tra questi, l’accessibilità dei servizi e la loro adeguatezza rispetto alle aspettative, la chiarezza delle informazioni ricevute, l’accoglienza, la disponibilità, la competenza e la professionalità del personale e il rispetto della privacy.

Obiettivo dell’indagine è migliorare la qualità dei servizi. Dall’analisi dei pareri espressi dagli utenti è possibile ottenere una misura della qualità percepita, utile a individuare le criticità e a mettere a punto le azioni di miglioramento necessarie. I risultati della rilevazione saranno pubblicati nell’area del portale istituzionale dedicata all’amministrazione trasparente.