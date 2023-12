Logistica: Stefania Pezzetti è la nuova CEO di BRT

Geopost annuncia la nomina di Stefania Pezzetti come Chief Executive Officer di BRT S.p.A., azienda italiana leader nel trasporto espresso

Geopost ha il piacere di annunciare la nomina di Stefania Pezzetti come Chief Executive Officer di BRT S.p.A., azienda italiana leader nel trasporto espresso, con una rete di oltre 200 filiali ed un fatturato di 1,88 miliardi di euro nel 2022.

Prima di entrare a far parte di BRT, Stefania ha ricoperto ruoli significativi nel campo della logistica e dei trasporti, sia a livello nazionale che internazionale. Il suo percorso è iniziato nel 1992 come auditor presso KPMG; nel 1998 ha intrapreso la sua carriera nel settore della logistica come controller in TNT Polonia. Sempre in TNT, Stefania ha ricoperto diversi incarichi a livello internazionale in ambito Finance e, nel 2013, è stata nominata Operations and Engineering Director. Nel 2016, a seguito dell’acquisizione di TNT da parte di FedEx Express, Stefania è stata nominata VP Ground Operations Italy, Spain and Portugal. Dal 2011 al 2021 Stefania è stata anche membro dei più alti organismi interprofessionali italiani nel settore Logistica e Trasporti, in qualità di Presidente di FEDIT – Associazione Italiana Trasporti e di Vicepresidente di Confetra – Confederazione Generale Italiana Trasporti e Logistica. Nella sua formazione accademica, Stefania ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Torino con una certificazione in contabilità, revisione contabile e compliance, proseguendo con un Master in Economia Politica all’Università di Torino e un MBA presso la Warwick Business School (Regno Unito).

La nomina della nuova CEO rappresenta un passaggio chiave nel percorso di consolidamento di BRT, iconica realtà attiva da quasi un secolo in un contesto caratterizzato da una incessante trasformazione e dall’evoluzione dell’e-commerce.

“Con una solida esperienza nel settore della logistica e dei trasporti, Stefania Pezzetti ha il profilo migliore per consolidare la posizione di leader di BRT e perseguire la sua ambiziosa strategia. Sono molto felice di accoglierla nella famiglia Geopost. Le affidiamo la direzione generale di questa business unit di elevato valore, composta da team altamente impegnati, e siamo sicuri che, grazie alla sua visione strategica del business, guiderà BRT nel suo percorso di crescita in mezzo alle difficili condizioni economiche contingenti” ha commentato Eric Dietz, Executive Vice President Europe di Geopost.

“È un grande onore – dichiara la nuova CEO – assumere la guida di un’azienda che da quasi un secolo scrive la storia del trasporto espresso in Italia. La velocità d’esecuzione è parte del DNA di BRT e consentirà di innovarci e di anticipare i trend in uno scenario economico rappresentato da sfide continue, ma anche da grandissime opportunità. A guidarci sarà come sempre il filo rosso BRT, che da quasi un secolo attraversa le strade di tutta Italia, assicurando ai nostri clienti un’esperienza straordinaria. So di poter contare su un team di professionisti esemplari e sono orgogliosa di costruire insieme a loro la BRT del futuro“.