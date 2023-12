Stasera su Rai 4 il film “L’ora della verità – The Vanished”: la trama

Stasera su Rai 4 in onda il film “L’ora della verità – The Vanished” con Thomas Jane, Anne Heche e Jason Patric: la trama

Scritto, diretto e interpretato da Peter Facinelli, “L’ora della verità – The Vanished” è un thriller con una forte componente emozionale e alcuni sconfinamenti nell’action che può far affidamento su un ritmo incalzante e su una costruzione mistery. Il film andrà in onda domenica 3 dicembre alle 21:20 su Rai 4.

Solidissimo il cast composto da Thomas Jane, Jason Patric e Anne Heche in una delle sue ultime interpretazioni prima della prematura scomparsa. La famiglia Michaelson è in campeggio con il loro camper in riva al lago. Mentre Paul si intrattiene con una misteriosa donna e Wendy si allontana per fare provviste, la loro figlia Taylor scompare misteriosamente senza lasciare traccia, lasciando la coppia nel panico.

La denuncia scatta immediatamente, ma dopo 24 ore le ipotesi peggiori diventano le più credibili. Mentre le indagini della squadra capitanata dallo sceriffo Baker e dal suo vice Rakes sembrano condurre a piste cieche, Paul e Wendy, stanchi dalle inconcludenti indagini della polizia, decidono di seguire le tracce di un detenuto evaso dal vicino carcere di massima sicurezza e di indagare sui loro vicini al campeggio, una misteriosa coppia che potrebbe nascondere un terribile segreto.