Previsioni meteo 3 dicembre 2023: sole e freddo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 3 dicembre 2023: torna il sereno da Nord a Sud ma freddo invernale con correnti nord-orientali

Condizioni meteo tipicamente invernali sull’Italia in questo primo fine settimana di dicembre. Dopo le piogge di inizio weekend, nella giornata di oggi avremo un deciso miglioramento con ampie schiarite da Nord a Sud grazie all’ingresso di aria fredda e secca dai quadranti settentrionali. Temperature che torneranno su valori più consoni al periodo portandosi anche di 3-4 gradi al di sotto delle medie un po’ su tutta l’Italia. Nuovi impulsi instabili poi potrebbero giungere nella prossima settimana ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 3 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con precipitazioni sparse e neve inizialmente a anche a bassa quota. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse ma con qupta neve risalita oltre gli 800-1000 metri ed oltre i 1500 metri sulle Alpi occidentali. Tra la serata e la notte anche piogge sparse e quota neve in ulteriore rialzo. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse sul versante tirrenico, più asciutto sul versante adriatico con nuvolosità meno compatta. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata residui fenomeni tra Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud.occidentali. Mari da mossi ad agitati.

Al Sud e sulle Isole: Nuvolosità in transito nel corso della giornata al Sud con piogge sparse possibili su Campania, zone interne del Molise, alta Calabria e Sardegna occidentale. Tra la sera la notte ancora tempo asciutto con nuvolosità e schiarite, locali piogge sulla Campania. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .