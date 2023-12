MOL e Pyxis uniscono le forze per lo sviluppo di navi elettriche

MOL e Pyxis hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per collaborare allo sviluppo e alla commercializzazione congiunta del business delle navi elettriche

MOL e Pyxis hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per collaborare allo sviluppo e alla commercializzazione congiunta del business delle navi elettriche (EV) nella regione di Singapore, nonché alla commercializzazione per l’espansione dell’introduzione di EV in Giappone, al fine di contribuire al raggiungimento di Zero Emission nel settore marittimo. MOL e Pyxis sfrutteranno l’esperienza marittima di MOL, le reti di mercato e la conoscenza del settore come compagnia di navigazione con l’agilità e la rapida esecuzione di Pyxis come start-up per favorire l’adozione di massa e la commercializzazione di EV per creare un futuro più verde e sostenibile.

Il Gruppo MOL ha posizionato la propria strategia ambientale come una delle strategie chiave nel suo piano di gestione “BLUE ACTION 2035” ed è la prima società nel settore giapponese del trasporto marittimo oceanico a fissare l’obiettivo di raggiungere le emissioni nette zero di gas serra entro il 2050. MOL è stata fondata nel 1884 e la sua attività è centrata sul settore del trasporto marittimo oceanico. Con una flotta di circa 800 navi, sviluppa una varietà di attività infrastrutturali sociali. MOL ha posizionato la propria strategia ambientale come una delle strategie chiave nel suo piano di gestione “BLUE ACTION 2035” ed è la prima società nel settore giapponese del trasporto marittimo oceanico a fissare l’obiettivo di raggiungere le emissioni nette zero di gas serra entro il 2050. Pyxis Maritime Pte Ltd è una start-up tecnologica di elettrificazione marittima con la missione di creare un futuro marittimo sostenibile e più verde.