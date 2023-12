Lo stato della rete ferroviaria a “Mi manda RaiTre”

Lo stato della rete ferroviaria italiana a “Mi Manda RaiTre” in onda stamani. Altro tema in scaletta, il “neuromarketing”

Secondo il Rapporto Pendolaria 2023 di Legambiente, fra le tratte ferroviarie peggiori d’Italia ci sarebbero la Circumvesuviana, la Roma Lido e la Milano- Mortara: pendolari e viaggiatori ogni giorno fanno i conti con ritardi, veicoli fatiscenti o pericolosi, treni soppressi o viaggi lunghissimi, in cui al treno bisogna aggiungere tratti di strada da fare in pullman, anche per distanze contenute. Il reportage di Mi Manda RaiTre, in onda domenica 3 dicembre alle 9.00 su Rai 3, che fotografa lo stato della rete ferroviaria parte dalla Sicilia: quali azioni ed investimenti renderebbero davvero efficiente la rete italiana da nord a sud?

Il “neuromarketing” studia il comportamento del nostro cervello di fronte a stimoli come odori, suoni o colori: soprattutto nel periodo natalizio questa tecnica viene usata per far sentire il consumatore a proprio agio in un negozio ed indurlo ad acquistare anche beni superflui che rischiano, però, di pesare molto sullo scontrino finale.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Marco Mancini, capo ufficio stampa Gruppo FS Italiane; Roberto Inciocchi, giornalista e conduttore di Agorà; Andrea Giuricin, economista dei trasporti – Università Milano-Bicocca; Furio Truzzi, Assoutenti; Luigi Gabriele, Consumerismo.