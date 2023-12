“A sua Immagine” su Rai 1 racconta il tempo dell’Avvento

Inizia oggi il tempo d’Avvento, il periodo liturgico che precede il Natale: ne parla “A sua Immagine” stamani su Rai 1

Questa domenica inizia il tempo d’Avvento, il periodo liturgico che precede il Natale. In concomitanza con questa data, nella puntata in onda proprio domenica 3 dicembre alle 10.30 su Rai 1, “A Sua immagine” si interroga sulla liturgia, ovvero su quell’insieme di gesti, parole, segni ed eventi significativi che compongono la Messa.

Quanto conosciamo la Messa? Cosa sappiamo del motivo per cui il sacerdote pronuncia certe parole in certi momenti, cosa sappiamo del significato di alcuni gesti, perché dobbiamo seguire alcuni momenti in piedi, altri in ginocchio, e altri seduti? Come mai, nel corso dell’anno, cambia il colore dei paramenti sacri, e qual è il senso di questo mutamento? Quali criteri regolano la scelta delle letture, e come mai, storicamente, si è arrivati a celebrare la messa come lo facciamo oggi, e non in un’altra maniera? Di questo e di molto altro, si occuperà “ A Sua Immagine” con il supporto dei servizi realizzati, mentre in studio, con Lorena Bianchetti saranno ospiti Mons. Angelo Lameri, professore di Liturgia all’università Lateranense, e Rosanna Virgili, biblista.

Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica dei Santi Quattro Coronati in Roma. Alle 12.00 infine, verrà trasmesso l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro. A Sua immagine” è un programma di approfondimento religioso di Rai Cultura.