Su Rai 2 torna SWAT con “Il seme del male” e “Sangue e oro”: la trama

Stasera su Rai 2 torna SWAT: doppio appuntamento con la squadra di “Hondo”. La trama dei due episodi dal titolo “Il seme del male” e “Sangue e oro”

Doppio appuntamento su Rai 2, sabato 2 dicembre alle 21.20, in prima visione assoluta, con la sesta stagione di “S.W.A.T”, la celebre serie americana di azione che racconta le indagini e le vite private dei poliziotti dell’unità operativa d’élite della polizia di Los Angeles. La squadra del sergente Daniel “Hondo” Harrelson, è pronta per nuove missioni. Nel primo episodio, “Il seme del male”, un’ex detenuta, dopo essere stata abusata da una guardia carceraria, una volta scontata la sua pena e libera, cerca vendetta. La squadra non ha tempo da perdere.

Nel frattempo, Street comunica a Luca che se ne andrà di casa per convivere con Chris. Tan, invece, non sa che fare con Bonnie che gli ha chiesto di tornare insieme ma lui si rende conto di quanto sarebbe difficile ricostruire il loro matrimonio. In “Sangue e oro”, Danny, vecchio caposquadra di Hondo nei Marines, non trovando più sua figlia, che è stata picchiata dal suo ragazzo, probabilmente vuole vendicarsi. Nel frattempo, un’anziana signora viene derubata in casa da due rapinatori. La Omicidi informa la SWAT che nelle ultime 48 ore ci sono stati altri crimini dello stesso genere, in cui sono coinvolti degli anziani, derubati e poi uccisi.