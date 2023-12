ONE – Ocean Network Express stima un notevole calo di utili

ONE – Ocean Network Express prevede un calo del 94% degli utili annuali a causa del continuo indebolimento del mercato del trasporto marittimo di container

Ocean Network Express (ONE) ha previsto un utile di 851 milioni di dollari per l’anno al 31 marzo 2024, in calo di circa 14,1 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente, secondo Seatrade Maritime. ONE, con sede a Singapore, ha riportato un utile dopo le tasse nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2023 di 187 milioni di dollari, rispetto ai 513 milioni di dollari del trimestre precedente, a causa del continuo indebolimento del mercato del trasporto marittimo di container.

La compagnia ha realizzato un utile di 5,5 miliardi di dollari nello stesso trimestre dell’anno precedente. “In Nord America, il movimento delle merci ha mostrato un certo slancio in agosto, ma non è stato sostenibile a causa della debolezza dei consumi generali e di altri fattori. In Europa, si è osservata una graduale ripresa dal calo della domanda causata dall’elevata inflazione, ma non ha portato a una ripresa completa del movimento delle merci”, ha dichiarato ONE. La compagnia ha inoltre sottolineato l’impatto dell’aumento della stazza delle nuove navi impiegate nelle rotte est-ovest, nonostante le compagnie stiano cercando di controllare la capacità attraverso blank sailings e razionalizzazione dei servizi, con conseguente stagnazione dei livelli di nolo.