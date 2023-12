“born this way (but not the Gaga’s one)” è il nuovo singolo dei Dead Cells Corporation, disponibile sulle piattaforme digitali

Caro abbonato, Questo messaggio è per tenervi informati sugli sviluppi delle nostre attività. Come già saprai, DEAD CELLS CORPORATION ha cellule affiliate in tutto il mondo impegnate nella creazione di contenuti audiovisivi. Nelle ultime settimane abbiamo visitato la nostra cellula Saudita per partecipare alla creazione di un nuovo brano musicale chiamato “nato così (ma non quella di Gaga)”. Siamo inoltre orgogliosi di informarvi che questo sarà il primo contenuto musicale nella storia che combina Arabo, Inglese e Italiano nei suoi testi.

Ascolta la canzone qui: https://bfan.link/born-this-way-but-not-the-gaga-s-one

BIO:

DC CORP è nel tuo dispositivo e aspetta di ricevere i tuoi pensieri e le tue opinioni sui suoi prodotti. Il prodotto DC CORP è una sequela di segnali vendibili e consumabili per tutte le età. Puoi trovare il prodotto DC CORP in commercio con il nome di DEAD CELLS CORPORATION, per scoprire di più sul prodotto targato DC CORP non esitare a schiacciare su questo collegamento: https://www.instagram.com/deadcellscorporation/