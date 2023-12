Cook40 torna su Rai 2: alla conduzione c’è Flavio Montrucchio

Stamani su Rai 2 torna Cook40 con il nuovo conduttore, Flavio Montrucchio. Ospite della prima puntata Elenoire Casalegno

Riparte “Cook40’”, il programma realizzato da Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Triangle e dedicato a chi ama cucinare ma non ha mai abbastanza tempo per farlo, in onda da sabato 2 dicembre alle 12.00 su Rai 2. Tante le novità della terza stagione, a partire dal nuovo conduttore, Flavio Montrucchio, che ospiterà in ogni puntata un personaggio noto a cui svelare i segreti di una cucina di qualità, veloce, ma ricca di sapori e creatività. La prima ospite sarà Elenoire Casalegno.

Il cooking show, dove in 40 minuti si realizza un menù originale e gustoso di ben 3 portate, sarà l’occasione per conoscere meglio l’ospite che si racconterà mentre è alle prese con la preparazione dei piatti con l’aiuto di uno chef, che sarà un vero e proprio tutor. Nel primo appuntamento sarà presente lo chef Carlo Olivari.

Oltre a realizzare il menù, si cercherà di dare ai telespettatori informazioni utili e consigli originali: alcuni tra i più famosi food blogger sveleranno piccoli trucchi che possono essere molto utili in cucina o quando si fa la spesa. Esperti nutrizionisti suggeriranno in maniera semplice e diretta come mantenere un corretto stile alimentare senza rinunciare al piacere della tavola. Confermata anche per questa stagione la presenza di Angelica Sepe, questa volta in versione “Nonna Angelica”: sarà in giro a fare la spesa districandosi tra i banchi dei mercati alla ricerca dei migliori prodotti e del giusto costo; e sarà protagonista di simpatiche rubriche in cui racconterà la storia dei piatti della tradizione popolare.