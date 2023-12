“A Sua Immagine” su Rai 1 incontra Padre Ibrahim Faltas

Nel pomeriggio su Rai 1 torna il programma di approfondimento religioso “A Sua Immagine”: Lorena Bianchetti incontra Padre Ibrahim Faltas

Nel nuovo appuntamento con “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 2 dicembre alle 16.00 su Rai 1, Lorena Bianchetti incontra Padre Ibrahim Faltas. Da 35 anni vive in Terra Santa, ma di origine è egiziano, vicario della Custodia di Terra Santa ha attraversato la prima e la seconda intifada e l’attuale guerra in corso tra israeliani e palestinesi.

La sua vocazione nasce su un campo di calcio. Il suo sogno era fare il calciatore e fu invitato con altri due suoi amici, molto convinti e decisi a farsi frati, a fare un’esperienza in convento per una settimana. Lui decide di restare tanto è attratto dall’esperienza francescana, i due amici, invece, tornano a casa. Nel 2002 per 39 giorni resta sotto assedio nella basilica della Natività di Betlemme con 240 palestinesi sotto il fuoco degli israeliani. Otto muoiono e anche lui, insieme ad altri 30 frati, rischia più volte di morire.

Una telefonata di San Giovanni Paolo II sboccherà la situazione e non ci furono spargimenti di sangue: una strage fu evitata. Il suo sogno, come fece San Francesco con il Sultano, più di 800 anni fa, è che i nemici si parlino.

Con “Le Ragioni della Speranza”. Don Giordano Goccini, accompagnato da alcuni giovani, intraprende un viaggio alla scoperta della vita contemplativa e dei monasteri di clausura in Italia. Un percorso che durerà per tutto l’Avvento fino a Natale e all’ Epifania, per incontrare donne che cercano Dio. Si parte da Roma. Nel cuore della città, in mezzo al caos e alla frenesia della metropoli, infatti, c’è il monastero dei Santi Quattro Coronati, abitato dalle monache agostiniane. La vita delle suore e quella dei ragazzi si incontrano e confrontano, riflettendo sul tema centrale del Vangelo e del tempo di Avvento: vegliare.