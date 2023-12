A “Passaggio a nord ovest” su Rai 1 focus sul riciclo della carta

Nel pomeriggio su Rai 1 torna “Passaggio a nord ovest” con Alberto Angela. Al centro della puntata il riciclo della carta e del cartone

Come avviene il riciclo della carta e del cartone? Nella puntata di “Passaggio a nord ovest”, in onda sabato 2 dicembre alle 15.00 su Rai 1, insieme ad Alberto Angela si visiterà, vicino a Roma, un centro di riciclo e smistamento, dove carta e cartone vengono differenziati in base alla tipologia, la consistenza e il colore dando vita ad una nuova materia prima destinata poi alle cartiere di tutta Italia. Lì verranno realizzati nuovi oggetti pronti per l’acquisto, dagli imballaggi ai quaderni. La carta si può riciclare fino a sette volte, per questo differenziare è fondamentale per creare una economia circolare che mira ad evitare gli sprechi.

Da sempre, definire, controllare e dominare il tempo è una delle sfide più grandi dell’umanità. Nel corso dei secoli, scienziati, filosofi, fisici e astronomi, hanno tutti offerto il proprio contributo per tentare di spiegare il concetto del tempo, spesso rivoluzionando la nostra percezione stessa del tempo e del mondo. Basti pensare ad Albert Einstein, che con la Teoria della Relatività ha rivoluzionato il concetto dello spazio-tempo, gettando le basi per nuovi approdi del progresso umano.

La trasmissione, poi, ripercorrerà la nascita, lo sviluppo e il declino dell’antica città maya di Tikal, situata nella regione del Petén, nel Guatemala settentrionale. Oggi gli archeologi, grazie alla tecnologia avanzata e all’ausilio del Lidar, sono riusciti a scoprire nuove costruzioni ad opera dell’uomo nel cuore della giungla, che dimostrano l’enorme estensione della città di Tikal, che risulta addirittura superiore a quella dell’Antica Roma.

La Lapponia copre un vasto territorio, che attraversa Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia. In questa terra vivono circa 50.000 Lapponi, la metà dei quali solo in Svezia. Sono un popolo fiero e dalle tradizioni antiche, che cercano di mantenere in vita come la giovane Maria, la cui famiglia alleva renne da generazioni. Pur studiando legge, e nonostante l’allevamento delle renne sia ancora considerato un lavoro prettamente maschile, Maria ha coraggiosamente deciso di rilevare la fattoria paterna.