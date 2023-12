Previsioni meteo 1 dicembre 2023: maltempo al Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 1 dicembre 2023: piogge sulle regioni settentrionali e neve sulle Alpi, tempo più stabile al Centro-Sud

Il mese di dicembre prende il via con l’Italia praticamente divisa in due sotto il profilo meteo. Mentre infatti al Nord avremo piogge e neve su tutto l’arco alpino, al Centro e sul meridione il clima risulterà più asciutto. Domani avremo un parziale miglioramento al settentrione, dove saranno comunque ancora possibili precipitazioni, mentre sulle aree centrali della nostra Penisola e al Sud peninsulare avremo maggiore instabilità seppur senza piogge diffuse. Stessa situazione anche domenica, con temperature in brusco calo e possibilità di neve a quote collinari lungo l’Appennino.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 1 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con molte nuvole in transito associate a precipitazioni sparse. Al pomeriggio ancora fenomeni diffusi, generalmente di debole intensnità, più asciutto sull’Emilia Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile o perturbato con piogge e acquazzoni diffusi. Neve in calo fin verso i 1200-1500 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con molte nuvole in transito. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata tempo in peggioramento a partire dalla Toscana con piogge e temporali, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con molte nuvole in transito. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata tempo in peggioramento a partire dalla Sardegna con piogge e temporali, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .