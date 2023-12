“Perla” è la nuova favola per bambini di Carola Chelotti

La scrittrice per l’infanzia Carola Chelotti è tornata in libreria con una nuova entusiasmante avventura dedicata ai più piccini e ai nostri inseparabili amici pelosi. Dopo il successo di “L’eredità di Kira e Il Golf a Quattro Zampe”, “Perla” è pronta a conquistare i lettori che si erano affezionati a Kira, e anche chi, ancora, non ha avuto l’occasione di conoscere i suoi racconti.

Sara e Perla. Una bambina dolce, introversa, creativa, e la sua cagnolina bianca. Inseparabili e connesse come le lancette di un orologio. La scuola, i pomeriggi con il gruppo di amichetti, la passione per la pittura, la raccolta delle olive, la preparazione del Natale. Vivono tutto in perfetta simbiosi. Molto più che semplici amiche… Quando Sara si sveglia, Perla le dà la leccatina del buongiorno, poi le passa i vestiti e l’accompagna a fare colazione. Quando Sara esce da scuola, Perla la aspetta fuori tutta scodinzolante. Quando Sara dipinge, Perla pasticcia preparandole i colori per le tele. La loro vita è perfetta come il rapporto che le lega. Finché un giorno…

Sara dovrà imparare che alla gioia di vivere si accompagna a volte il dolore per la scomparsa di chi si ama. E soprattutto capirà il potere dell’arte, la forza catartica di forme e colori.

Alcuni legami sono per sempre, in un modo particolare, definitivo: «Come i sogni, che fanno talmente parte di noi da dimenticarli. Ormai sono la nostra pelle, il nostro respiro, la nostra mente e tutto ciò che è in noi, anche quando svaniscono dissolvendosi come le nuvole».