Online “Metti via”, la nuova canzone di Ricky Ferranti

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Metti Via”, il nuovo singolo di Ricky Ferranti

“Metti via” è un brano che parla di una di quelle serate passate in macchina a litigare con la propria ragazza, con la frustrazione di vedere svanire un bel momento magari per motivi futili. La canzone è legata ad un periodo della vita del cantautore in cui serate così erano sempre più numerose e il pezzo nasce proprio come uno sfogo.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“Le luci dei lampioni, frecce gialle sulla strada, sono piene di poesia, ma questa notte non sei mia” è la frase più rappresentativa della mia ultima canzone, Metti via».

Biografia

Ricky Ferranti è un cantautore piacentino che vanta una formazione musicale molto ricca: diplomato al CPM (Centro professionale musicale) per due corsi dedicati alla chitarra elettrica, è anche un grande esperto di chitarra rock, rock blues e jazz. Ha insegnato all’accademia di musica Moderna di Piacenza, ed attualmente insegna al Livestudio di Codogno.

Vincitore di vari concorsi in Italia e all’estero, tra i quali il Jimi Hendrix Tribute indetto dalla rivista Chitarre, vinto con il rifacimento della cover “Purple Haze”, è anche autore di diversi video didattici e collaborazioni per metodi editi da Playgamemusic-Carish.

Con la band Animali Rari, di cui è stato membro dal 2002 al 2012, ha suonato nei principali locali italiani ed accompagnato artisti italiani come: Fiordaliso, Smaila, Faletti e Grignani; ma ha anche suonato con artisti internazionali, come la cantante Angel Forrest (vincitrice di 3 blues Awards in Canada), la californiana Sherrita Duran e il cantante country John Luskey. Inoltre, con il trio Are Jay ha aperto i concerti di Fabio Treves e Davide van de Sfroos. Con Animali Rari ha realizzato gli album “Stagioni” (2006), “Sottosopra” (2007) e “Animalilive” (2007). Degno di nota il singolo “Già colpevoli”, parte della colonna sonora del film “Va dove ti porta il cuore”.

Incide diversi album come solista, e la passione per il blues il country ed il folk si concretizza nei dischi “This Flame” (2016) e “One Soul” (2017) in cui emergono le chitarre acustiche unite a strumenti tradizionali quali banjo, mandolino, armonica e stomp box. Il progetto solista viene portato avanti sia come One Man Band, riproponendo brani originali e cover suonando contemporaneamente chitarre acustiche, armoniche e percussioni e strumenti tradizionali, che come trio elettrico, e nella band dello Spirit Gospel Choir di Piacenza. Tra le sue ultime fatiche si conta l’album “Al mondo” (Radiocoop, 2019), da cui sono stati estratti i singoli “Al mondo”, “C’è il sole” e “Dubbi acerbi”, e l’EP “Hope” (Radiocoop, 2020), pensato e prodotto durante i mesi del lockdown che l’artista ha trascorso nella sua Codogno. Avvia nel 2020 una collaborazione con l’etichetta indipendente LaPOP, nel 2022 esce l’album Nuovi eroi che raccoglie tutti i singoli usciti tra il 2020 e il 2022.

Dopo “Passano le estati” e “Aspetto”, “Metti via” è il nuovo singolo.