Angelina Mango in streaming con la canzone “Fila indiana”

Esce oggi a sorpresa ‘Fila indiana’, il nuovo singolo di Angelina Mango. La cantautrice, vincitrice della categoria canto di Amici 22, torna con un brano già presentato live durante le tappe del suo tour. Una canzone diversa dai successi a cui ci ha abituato, come ‘Ci pensiamo domani’ e ‘Che T’O Dico A Fa’, un nuovo stile altrettanto potente che conferma la sua voglia di sperimentare.

Ehi, ehi

La terra è terra

Pure senza radici

Pure se non mi tiene attaccata a terra

E mi sporca i vestiti

Mo che te ne vai, ricordati della terra

La fila per l’ostia, tutti a bocca aperta

La casa che ti caccia di casa presto

Tanto agosto è cap’ ‘e vierno e piedi dentro la fossa

Sì lo so, sì lo so che il sangue è sangue

Ma ci sono vampiri

E ci sono famiglie che perdono sangue

E famiglie felici

Alberi che crescono senza radici

E tarantelle lontane, scivolano giù al mare, più giù

Io ho imparato a bussare, lo giuro

Cercano il veleno nella spazzatura

Fuori dalla porta della nostra casa

Trovano soltanto quattrocento mozziconi

Di ospiti impegnati ad abbracciare mamma

Ne conosco pochi, forse nemmeno m’importa, ma sorrido

E chiedo “Volete un bicchiere di acqua?”

Stringono i miei zigomi più forte negli gli spazzi tra le nocche

Le vecchie signore in fila indiana

Le vecchie signore in fila indiana

Fila indiana, fila indiana

Ho deciso di far pace con te

Pure se mi hai lasciato sola

Ho deciso di far pace con te

Pure se mi hai fatto paura

Io non ho più fantasmi sotto le lenzuola

Io conto più fantasmi tra i banchi di scuola

Ho la tavola imbandita coi bastardi di Natale

Io ero un essere speciale ma non hanno avuto cura di me

L’amore è avere cura di me

L’amore era chiamare ogni mattina, una parola per me

Bastava una parola per me

Invece avete solo sete e non mi conoscete e siete in fila

Io sono il vostro prete

Io so cosa vuol dire amare da morire

Ho bisogno di uscire

Non riesco a respirare, devo andare via

Le vecchie signore in fila indiana

Fila indiana, fila indiana

Cercano il veleno nella spazzatura

Fuori dalla porta della nostra casa

Trovano soltanto quattrocento mozziconi

Di ospiti impegnati ad abbracciare mamma

Ne conosco pochi, forse nemmeno m’importa, ma sorrido

E chiedo “Volete un bicchiere di acqua?”

Stringono i miei zigomi più forte negli gli spazzi tra le nocche

Le vecchie signore in fila indiana

Le vecchie signore in fila indiana

Fila indiana, fila indiana