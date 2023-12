Previsioni meteo 30 novembre 2023: piogge al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 30 novembre 2023: precipitazioni sulle regioni settentrionali e centrali con neve sui rilievi a quote medio-alte

Finale di novembre con condizioni meteo di nuovo in peggioramento sull’Italia per l’arrivo di una nuova perturbazione che farà sentire i suoi effetti già nella prima parte della giornata di oggi. Avremo infatti piogge e nevicate sull’arco alpino al Nord, e precipitazioni anche sulle regioni centrali, specie sul versante tirrenico. Domani il maltempo raggiungerà anche le regioni del Sud peninsulare, mentre al settentrione il tempo migliorerà gradualmente. Temperature in rialzo, specie nei valori minimi, dopo le gelate dello scorso weekend.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 30 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con precipitazioni sparse e neve inizialmente a anche a bassa quota. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse ma con qupta neve risalita oltre gli 800-1000 metri ed oltre i 1500 metri sulle Alpi occidentali. Tra la serata e la notte anche piogge sparse e quota neve in ulteriore rialzo. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse sul versante tirrenico, più asciutto sul versante adriatico con nuvolosità meno compatta. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata residui fenomeni tra Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud.occidentali. Mari da mossi ad agitati.

Al Sud e sulle Isole: Nuvolosità in transito nel corso della giornata al Sud con piogge sparse possibili su Campania, zone interne del Molise, alta Calabria e Sardegna occidentale. Tra la sera la notte ancora tempo asciutto con nuvolosità e schiarite, locali piogge sulla Campania. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .