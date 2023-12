L’oroscopo di oggi, giovedì 30 novembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 30 novembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Le polemiche non guastano, ma quando diventano eccessive possono diventare un peso. Attenzione ad un affare, se hai iniziato da poco un progetto non rende come avresti desiderato, ma ci vuole tempo per ingranare.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Fatica fisica da contrastare; figli, famiglia, lavoro. Riguarda i bronchi.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giornata pesante al mattino; non rimandare un incontro d’amore. Ti senti escluso o sei tu a prendere distanze da qualcuno. Tensioni possibili in famiglia, nel lavoro.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Puoi vivere questo periodo in due modi diversi. L’amore da qualche ora provoca tensioni, o non c’è il giusto tempo da destinare ai sentimenti, troppe incertezze riguardano anche il lavoro.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

E’ facile che tu oggi ti debba muovere, cambiare zona, magari utilizzare l’automobile più volte per spostarti per contatti e appuntamenti importanti.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Chi ha qualche anno in più non può permettersi di buttare soldi dalla finestra! Anzi, potrebbe anche vendere qualcosa per pareggiare i conti o disfarsi di un’attività improduttiva.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Le uniche tensioni che vedo in questo periodo sono di tipo emotivo, non pensare troppo al passato. Leggi molto bene le clausole e non t’accontentare delle promesse, perché più andiamo avanti col tempo e più la tua insofferenza potrebbe crescere!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Ci sono nati del segno che hanno già avuto da poco buone notizie di lavoro. Cerca di essere più reattivo e più ottimista, colma le distanze in amore.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Potrai contare sull’appoggio delle persone che ti circondano. Nuovi amori importanti e decisioni più facili.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Migliorano lavoro e amore. Il sorriso vale oro!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

E’ un periodo di rinascita, gli Acquario si dedicano a lavori diversi nella vita perché non amano fare le solite cose, viaggi e spostamenti anche per amore.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Approfitta della mattinata e non del pomeriggio se devi affrontare questioni di carattere familiare o lavorativo. Se intendi muoverti, frequentare posti nuovi, vedere gente diversa è la giornata ideale, ma questa sera ci sarà una forte stanchezza!