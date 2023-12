Gaetano Nicosia su YouTube con il videoclip di “Odessa”

Disponibile online su YouTube il videoclip del singolo “ODESSA”, ultimo estratto da “Sparare a vista” di Gaetano Nicosia

Online su YouTube il videoclip di “Odessa”, secondo estratto dal disco “Sparare a vista” di Gaetano Nicosia uscito alla fine del 2022 per FF Recordings e dedicato alla figura di Lydia Franceschi, staffetta partigiana, preside, insegnante e madre di Roberto Franceschi, ucciso il 23 gennaio 1973 da un colpo di pistola sparato dalle forze dell’ordine davanti alla Bocconi, durante una manifestazione del Movimento Studentesco.

Lydia combatte 23 anni per ricostruire i fatti, ottenendo dallo Stato, che si assume l’intera responsabilità senza identificare i colpevoli, il risarcimento che ha permesso la nascita della Fondazione Roberto Franceschi Onlus. “Sparare a vista” nasce dalla lettura del libro del collettivo N23 “Perché non sono nata coniglio”.

“Odessa è stata scritta circa un anno prima dello scoppio della guerra in Ucraina. Per questo il brano assume una valenza ancor più rappresentativa di una città che vive in una dimensione storico-onirica che drammaticamente si ripete: “Naufraghi arrivano a Odessa…la libertà…”. Odessa è la città dove nasce Lydia e contemporaneamente muoiono le sue speranze. Il sogno si trasforma in incubo, fuga. I mostri ghiacciano la libertà, ma se mi darai una sola speranza (scrivimi), io lotterò per sognare.”

Link al video: https://youtu.be/4wGmJW-6IfI