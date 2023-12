ENEA presenta il “bollino” delle tecnologie green

ENEA presenta Environmental Technology Verification (ETV), un bollino per garantire l’affidabilità delle tecnologie ambientali innovative, rendendone evidenti i vantaggi

Si chiama Environmental Technology Verification (ETV[1]) ed è una sorta di bollino per garantire l’affidabilità delle tecnologie ambientali innovative, rendendone evidenti i vantaggi. Lo strumento è tra le soluzioni innovative che ENEA ha presentato a Ecomondo.

Sviluppato nell’ambito del progetto LIFEproETV di cui ENEA è partner, lo strumento mira a sviluppare competenze, rafforzare le infrastrutture e coinvolgere gli stakeholder e i decisori pubblici nella verifica delle prestazioni delle tecnologie ambientali al fine di facilitare l’accesso delle PMI alle informazioni e ai servizi ETV sui mercati nazionali ed europei.

“Le tecnologie convenzionali potrebbero rivelarsi non efficaci per il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo della neutralità climatica dell’Europa entro il 2050. Vi è pertanto la necessità di tecnologie verdi e innovative che consentano di ridurre gli impatti ambientali e utilizzare le risorse in modo più efficiente”, spiega la referente delprogetto Silvia Sbaffoni, ricercatrice del Laboratorio ENEA di Valorizzazione delle risorse nei sistemi produttivi e territoriali. “In questo contesto – aggiunge – è fondamentale promuovere e costruire una forte accettazione delle tecnologie green da parte del mercato, attraverso l’utilizzo di strumenti che forniscano prove sufficienti e affidabili sulle loro prestazioni e rendano evidenti agli utenti i vantaggi derivanti dalla loro applicazione, sensibilizzando le aziende produttrici, fornitrici ed acquirenti di tecnologia e superando gli ostacoli della mancanza di consapevolezza, conoscenza e comprensione del programma”.

Nell’ambito del progetto, tuttora in corso, sono stati già elaborati diversi prodotti e servizi, consultabili su lifeproetv.eu. Tra questi, il Policy Brief elaborato da ENEA “How the ETV scheme may foster the EU green transition”, che contiene un focus sul ruolo dell’economia circolare quale valido strumento di supporto allo schema ETV; è invece ancora in fase di stesura da parte dell’Agenzia il documento “Roadmap for EU wide ETV market recognition and acceptance”. Inoltre, sarà presto reso disponibile alle aziende produttrici di tecnologie innovative uno strumento online di autovalutazione (ETV self-assessment tool), attraverso il quale sarà possibile valutare il livello di maturità della tecnologia.

Partecipano al progetto, oltre a ENEA: Ietu (Polonia, coordinatore), Cetaqua (Spagna), Insavalor (Francia), ZAG (Slovenia), EIT Raw Materials (Germania), IOS (Polonia), Követ (Ungheria).

[1] LIFEproETV – Promotion and implementation of ETV as an EU voluntary scheme for verifying performance of environmental technologies