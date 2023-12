L’horror “The Conjuring – Per ordine del diavolo” su Rai 4: la trama del film

Prima serata horror su Rai 4 con “The Conjuring – Per ordine del diavolo”, terzo capitolo della saga americana ispirata ad una storia vera: la trama del film

Mercoledì 29 novembre Rai 4 dedica la prima serata a una delle più celebri saghe horror contemporanee con “The Conjuring – Per ordine del diavolo” (2021), terzo capitolo in prima visione della serie di film iniziata da James Wan e ispirata ai casi soprannaturali degli esperti in occultismo Ed e Lorraine Warren. Fulcro di questo film è il celebre caso conosciuto come “Demon Murder Trial” che si consumò nel Connecticut nel 1981.

Le cronache raccontano che il giovane Arne Johnson, poi reo confesso, venne fermato dalla polizia in stato confusionale dopo aver ucciso il suo padrone di casa Alan Bono. La difesa, però, si appellò al fatto che il cliente era sotto l’influsso psicologico di una forza demoniaca: per supportare questa tesi l’avvocato si avvalse della consulenza dei coniugi Ed e Lorraine Warren che confermarono la teoria della possessione demoniaca.

Il processo ad Arne Johnson suscitò molto clamore nell’opinione pubblica e rappresentò un precedente nella storia legale americana proprio per la difesa basata sull’incapacità di intendere e di volere attribuita alla possessione demoniaca. Diretto da Michael Chaves (The Nun 2), “The Conjuring – Per ordine del diavolo” è un’interessante variazione sul tema dei film esorcistico-demoniaci con una importante confluenza nel filone del thriller procedurale. Nei panni di Ed e Lorraine Warren ancora una volta Patrick Wilson e Vera Farmiga, mentre Ruairi O’Connor interpreta il giovane vittima della presunta possessione demoniaca.