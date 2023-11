Triangolo al Grande Fratello: in casa con Mirko e Perla ci sarà anche Greta

Mirko, Perla e l’altra: il triangolo amoroso nella casa del Grande fratello. Sabato entra Greta, ma il web è in rivolta

Quando si era cominciato a parlare del possibile arrivo di Mirko Brunetti nella casa del Grande Fratello, ormai un paio di mesi fa, effettivamente su siti di gossip e social molti avevano detto che il Gf avrebbe puntato sulla creazione (o meglio ri-creazione, visto che lo aveva già fatto Temptation Island pochi mesi fa) del triangolo amoroso Mirko-Perla-Greta. Poi, l’evolversi delle cose aveva fatto più o meno tramontare questo scenario, o se non altro metterlo in sordina. Greta si era dimostrata alquanto aggressiva se non scomposta, e a Mirko questo non era piaciuto: l’ex tentatrice aveva fatto ben due apparizioni nella casa, senza però riuscire a sistemare in alcun modo il rapporto con il suo fidanzato, anzi se possibile incrinandolo ancora di più e guadagnandosi molte antipatie da casa. Perla, intanto, aveva man mano acquistato un ruolo da ‘eroina’: prima se ne era stata defilata, poi aveva stupito tutti (Mirko in primis) con una toccante lettera piena di ricordi e lacrime (eppure proprio lei pochi mesi fa accusava il fidanzato di essere apatico e noioso pure a cena, non solo a letto) e infine aveva cominciato a fare battute sui social sulla possibilità di entrare come concorrente al Gf. Alla fine, dopo due settimane di tira e molla, il Grande fratello ha finalmente ufficializzato l’ingresso di Perla in casa. I fan sono letteralmente impazziti per il possibile ritorno di fiamma tra i due e hanno cominciato a non parlare d’altro che dei ‘Perletti‘. E così, oggi, il Gf per sparigliare le carte in tavola torna all’idea originaria: il triangolo.

LA PROPOSTA DI SIGNORINI PER GRETA

Ecco come: al termine di una serata in cui tra clip e confronti si è parlato per l’80% della puntata di Mirko e Perla, di Perla e Greta, e poi di Mirko e Greta (e per il restante 20% è stata ripetuta come un mantra la parola ‘fondamentalmente‘, abusata come intercalare sia da Perla che da Mirko), Alfonso Signorini lascia tutti di stucco chiedendo a Greta se sabato sera – nella prossima puntata del 2 dicembre, quindi – vuole entrare nella casa del Grande fratello. Lei finge pure di pensarci un attimo. Poi, mezz’ora dopo, dà la sua risposta: “Sono rimasta delusa, mi aspettavo che Mirko mi dicesse ‘Scusa, ho capito che sono ancora innamorato di Perla’. Sono dell’idea che da ogni esperienza negativa bisogna trarre il positivo. E comunque non mi rinnegherò questa esperienza (che poi voleva dire ‘negherò’, ma è uguale) per lui, perchè non se lo merita, quindi assolutamente sì, entro”. Boom! Sui social è subito scoppiata la bufera.

LA RIVOLTA SUI SOCIAL: “VERGOGNA, QUESTA EDIZIONE FA SCHIFO”

I commentatori sono scatenati: ‘Non la voglio”, scrivono, “Sei ridicola“. “È una vergogna, per un po’ di visibilità!”. Oppure “Imbarazzante e solo incoerenza questa ragazza” e anche “Incoerente, che schifo, sei falsa. Hai fatto finta di pensarci, avevi la valigia pronta da una settimana, non prenderci in giro”. E ancora: “Sei arrivata a ciò che volevi, complimenti“. Ma gli utenti ne hanno anche per il Grande Fratello: c’è chi si scaglia contro l’interferenza che questo ingresso rappresenterà per Mirko e Perla e dice ‘Rovinare la vita a delle persone così, Mirko doveva fare il suo percorso’ o anche “State rovinando quello che di bello stava nascendo“. Ma c’è anche chi non manda proprio giù la scelta del programma: “Che pagliacciata“, “Qui stiamo dando i numeri”, “Un po’ troppo circo”, “Come rovinare un programma”. Qualcuno dice, lapidario: “Questa edizione fa veramente schifo“. E qualcuno preannuncia l’ammutinamento: “Per me il Grande fratello finisce qui, che vergogna che schifo”. Altri passano a studiare un piano per correre ai ripari: “Raga, deve essere eliminata dopo la prima puntata, ve lo dico”. Insomma, l’entrata in casa di Greta ha sollevato un vero vespaio di polemiche.

IL CONFRONTO TRA PERLA E GRETA

Cosa era successo in puntata? Prima era andato in onda un confronto molto garbato tra Perla e Greta, in studio. Perla in giallo, Greta in nero. Quest’ultima ha esordito pacatissima dicendo che chiedeva a scusa a Perla se qualche suo atteggiamento potesse averla ferita e afferma anche che avrebbe potuto comprenderla di più. “Non mi piace questo astio che si è creato tra noi”. Eh? Stupore generale. Non sembra nemmeno la Greta che si era vista nelle precedenti occasioni. Sicuramente non quella che era entrata spavalda nella casa e con grande aggressività aveva sparato sentenze su Angelica dandole a più riprese della “gatta morta”. Anche Perla, in risposta, è stata educata e tutto sommato serena con Greta. “Ho sempre detto che non ce l’ho con te e avevo da ridire per la superficialità di Mirko. Alfonso io non ho problemi con lei, non ho niente da risolvere”. Per un attimo è sembrato quasi che scattasse l’alleanza e solidarietà femminile contro il ‘furbone’ maschio che si era comportato male con entrambe. Ma no. Via Perla, dopo poco meno di un’oretta è il turno di Mirko, che ha fatto il confronto con Greta collegato dalla stanza Led.

IL CONFRONTO TRA MIRKO E GRETA

“Io credo che per rispetto di entrambi dobbiamo mettere un punto– esordisce Greta-. Ho visto tanto e quel tanto mi basta per capire che non sei l’uomo che voglio nella mia vita, mi hai mancato troppo di rispetto e questo non lo permetto a nessuno, tu lo sai bene”, esordisce Greta. Fine della fiera, lasciato in diretta. Mirko chiede qualche esempio delle mancanze di rispetto. “Hai detto che mi ami ma poi hai detto di aver fatto l’amore solo con Perla“. Mirko tenta una replica: “Non mi piace parlare di queste cose. In ogni caso per quanto mi riguarda non è stata solo passione– replica Mirko- ma è stato amore, perchè sennò non ti avrei mai presentato alla mia famiglia e alla mia nipotina di 10 anni. E non ti avrei difeso tante volte andando anche contro me stesso”. Greta dice a Mirko che c’è rimasta male anche che lui abbia detto che l’aveva baciata di controvoglia (la frase è stata effettivamente spiacevole, lui si arrampica sugli specchi e sostiene di averlo detto intendendo che non era dell’umore di farlo in quel momento perchè lei aveva detto cose “non in linea con i suoi valori”, vabbe’ non ci crede neanche lui) e anche perchè aveva “deriso” il tatuaggio che si erano fatti insieme. Amen.

“PERLA È SEMPRE STATA TRA NOI”

Greta gli rinfaccia poi che lui non avesse di fatto mai dimenticato Perla. “Lei è sempre stata tra noi dopo la fine di Temptation Island“. Mirko le rinfaccia di averlo “messo in difficoltà” con le sue mosse social e con le entrate scomposte in casa, lei si giustifica dicendo di essersi forse lasciata andare alla gelosia ma gli risponde a tono: “E tu in questi giorni cosa credei di avere fatto? Ti sei avvicinato e abbracciato con la tua ex, secondo te non mi hai messo in difficoltà?”. Mirko replica citando non meglio precisati ex con cui Greta sarebbe andata a cena qualche mese fa, ma la cosa non sembra essere molto pertinente. Signorini li fa salutare e addio. Mirko però non sa che, fra meno di 48 ore, si ritroverà Greta in giro per casa.

