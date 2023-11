Riccardo Mazzocchio nelle librerie con “Purché sia femmina”

La visione profondamente “femminista” di Riccardo Mazzocchio ha ispirato il primo libro, “Il Tempo delle Donne” (2018) e l’attuale, “Purché sia Femmina”

Siamo davvero sicuri di essere artefici delle nostre scelte o sono esse invece il risultato di pulsioni momentanee? Marta, al culmine di una carriera prestigiosa non ci pensa due volte a mettere in atto un piano diabolico pur di vendicarsi di un grave torto subìto, incurante delle conseguenze della sua decisione. La sua vita cambia in modo drastico. Per ridarle un senso, si prefigge di crescere una bambina. L’educazione della piccola Nuru avviene in un contesto sociale insolito. Ispirata dalla sua nuova condizione, Marta trova la forza di reiventarsi e rimettersi in gioco.

Riccardo Mazzocchio: Neurologo. Dottore di Ricerca in Neuroscienze. Appassionato di volo libero e a vela. Scrittore. Strenuo sostenitore del valore e del ruolo della donna in tutti gli ambiti. La sua visione profondamente “femminista” ha ispirato il primo libro, Il Tempo delle Donne (2018) e l’attuale, Purché sia Femmina, in un percorso narrativo tra Arte, Umanità e Scienza.