I Palmer Generator pubblicano il quarto album “Ventre”, un’immersione nell’estremo delle profondità terrene e cosmiche

La band psychedelic rock Palmer Generator pubblica in cd e digitale il suo quarto album “Ventre”. Il lavoro costituisce la quinta uscita ufficiale della formazione/famiglia marchigiana dopo “Shapes”, “Discipline”, “Natura” e lo split “PGTGS” coi lodigiani The Great Sounites. “Ventre” è co-prodotto dall’etichetta Bloody Sound.

“Ventre”, suddiviso in quattro tracce, unisce in un’unica formula il loro post-rock incalzante dalle sonorità noise ad aperture psichedeliche di stampo onirico. Nelle loro cavalcate i Palmer Generator tessono trame sognanti che diluiscono progressivamente in tappeti psichedelici, fino alla quasi completa scarnificazione minimalista. Attitudine post-rock stile Louisville (June of ’44, Slint) che si incontra con la psichedelia cosmica e ipnotica di stampo krautrock (Can, Neu!) e con sonorità tra noise-rock e math (Shellac, Don Caballero).

«Il titolo “Ventre” va inteso in senso simbolico» afferma la band. «Il ventre come luogo uterino diviene metafora di vitalità e crescita, di generazione; è fulcro delle cose, centro nevralgico della terra e dei viventi; elemento di metamorfosi e nucleo di somatizzazione, centro di agentività e spiritualità. Il dualismo mente-corpo viene superato nell’immagine del ventre, lo stomaco considerato come un “secondo cervello”, come il luogo in cui avviene la sintesi tra spirito e materia. Così, allo stesso modo del ventre che raccoglie in sé due realtà opposte e complementari, il nuovo album vorrebbe essere un’immersione nell’estremo delle due profondità terrene e cosmiche».