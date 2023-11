Cattaneo duetta con Francesco Bianconi in “Italiano per stranieri”

“Italiano Per Stranieri” è il brano scritto da CATTANEO con la partecipazione di Francesco Bianconi (Baustelle), in uscita su tutti gli store digitali

La canzone è una sinfonia elettronica che si costruisce gradualmente: un pianoforte e una ritmica minimale vengono pian piano arricchiti da synth arpeggiati e da una tromba. A coronare il tutto è la voce intensa di Francesco Bianconi, che descrive gli stadi di una relazione amorosa, a partire dall’infatuazione, fino alla perdita totale del sentimento.

Musicalmente il brano è costruito su una serie di improvvisazioni realizzate durante il lockdown e condivise da CATTANEO sul proprio profilo Instagram: delle particelle sonore in equilibrio tra essenza, sintesi e approfondimento. Il testo, invece, è nato dalla libertà espressiva di Francesco Bianconi.

“Questo brano ha segnato l’inizio della collaborazione tra me e Francesco che poi è proseguita in una serie di datel ive insieme durante il suo tour solista – ha dichiarato CATTANEO – Quando mi ha mandato il testo, ho capito immediatamente che sarebbe stato perfetto: l’essenzialità della parola, con un valore così poetico, era perfettamente in linea con la filosofia delle particelle che guida la mia recente produzione musicale. Là, nella vita di tutti i giorni, dove siamo sommersi dalle parole, arriva dall’altra parte del mare o da un luogo che non è più abitabile un invito adire quel che basta, che è poi quel che serve. Poche parole possono creare un universo intero.”

Il brano è accompagnato anche dal videoclip diretto da Marco Jeannin (5e6) e disponibile da oggi sul canale YouTube di CATTANEO (https://www.youtube.com/user/PaoloCattaneoMusic). Protagonista del video, girato all’interno del Bunkervik di Brescia, è il performer Lorenzo Nicolini. Il danzatore si muove al centro di un tunnel illuminato solo da alcuni neon rossi. Essendo in controluce, resta visibile solo la silhouette del corpo, che dialoga con la canzone creando un terzo linguaggio corporeo, quasi alieno.

“Italiano Per Stranieri” è il primo singolo che anticipa l’album “The Faun”. Dodici tracce costellate da collaborazioni con artisti internazionali, tra i quali Alex Reevs (Elbow, Anna Calvi), Douglas Dare (Erased Tapes), Benjamin Mørk e Simon Spiess, alla ricerca di trame sonore inaspettate per offrirle a chi, in ogni ordine e specie, semplicemente vive.