Saracena e Castrovillari si sfidano a Il Palio d’Italia su Rai 3

“Il Palio d’Italia” in onda oggi pomeriggio su Rai 3 arriva in Calabria. Protagonisti i paesi di Saracena e Castrovillari

È il parco nazionale del Pollino, in Calabria, la meta di “Il Palio d’Italia”, il programma prodotto da Stand by me per la Direzione intrattenimento Day Time e condotto da Angela Rafanelli, in onda lunedì 27 e martedì 28 novembre e venerdì 1 dicembre alle 15.20 su Rai 3.

All’ombra del castello normanno di Moreno Calabro, l’animata Castrovillari, al suono di tamburelli e cupa cupa, e la poetica Saracena, famosa per il suo moscato, si sfideranno in una gara enogastronomica, in un quiz di storia e cultura locale e in un simpatico gioco di piazza: i birilli.

Ospite di questa settimana sarà Manuela Laiacona, giornalista enogastronomica e reporter, che racconta sapori e territori e segue progetti legati alla terra nel suo blog “Storie di Terra” su Repubblica Palermo.