Previsioni meteo 27 novembre 2023: pioviggini al Centro-Nord

Dopo un weekend con condizioni meteo prevalentemente stabili ma clima invernale per la discesa di aria artica, il maltempo mette di nuovo nel mirino l’Italia. Nella giornata di oggi avremo infatti un graduale aumento della nuvolosità che tra pomeriggio e sera sarà associata a pioviggini su tutto il Nord, parte del Centro e Sardegna. Clima più asciutto sul resto della nostra Penisola con temperature minime e massime in lieve rialzo. A seguire, nei prossimi giorni, è attesa una nuova fase di maltempo con precipitazioni diffuse e possibilità di neve a bassa quota al Centro-Nord.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 27 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo molte nuvole su tutti i settori con deboli fenomeni sulla Liguria, più asciutto altrove. Al pomeriggio locali precipitazioni su Liguria, Emilia Romagna e pianure di Lombardia e Veneto, asciutto ma con molte nuvole altrove. In serata tempo in peggioramento specie al Nord-Est con piogge e acquazzoni sparsi, neve in calo fino a 300-500 metri su Alpi e Prealpi e oltre i 1100-1200 metri in Appennino. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto. Al pomeriggio piogge in arrivo sui settori tirrenici con neve in Appennino oltre i 1300 metri. In serata tempo in peggioramento con piogge e temporali su tutte le regioni. Neve oltre i 1600-1700 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole in transito con piogge sulla Sardegna e più asciutto altrove. Al pomeriggio piogge in arrivo anche sulle regioni tirreniche. In serata tempo in peggioramento con piogge e temporali su tutte le regioni. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.