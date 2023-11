L’oroscopo di oggi, lunedì 27 novembre 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, lunedì 27 novembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

dal 21 marzo al 20 aprile

Si risveglia l’attività, come anche lo studio. Se c’è una disputa legale in corso l’esito sarà ottimo…

dal 21 aprile al 20 maggio

La giornata può creare polemiche: questo accade perché non hai più voglia di fare le cose di prima. In questo periodo discutere è facile, ti senti prigioniero e vorresti evadere.

dal 21 maggio al 21 giugno

Per chi ha una attività in proprio, è difficile non avere buone notizie, soprattutto se l’impegno è stato grande, favoriti anche gli studenti.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Occasioni di lavoro anche nuovi accordi possibili, dipende dall’età e dalle circostanze, non devi tirarti indietro perché è messa alla prova la tua abilità.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Occasioni buone e da sfruttare per chi ha lavorato bene e ha fatto richieste, risposte e nuovi accordi, compravendite favorite, mediazioni utili.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Devi programmare bene gli eventi perché è facile perdere tempo e arrabbiarsi per non aver fatto tutto; detesti per natura qualsiasi tipo di spreco, anche di tempo!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

In questi giorni non solo bisogna fare il punto della situazione in amore ma capire che cosa si desidera nel lavoro; la creatività è al massimo, inviti da accettare.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Cerca un dialogo pure con l’ambiente circostante; sono possibili sblocchi interessanti, avanzamenti, successi, e consiglio a tutti gli studenti e a chi si prepara per una prova di non mollare!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Hai bisogno di stimoli per lavorare, le situazioni ripetitive o poco gratificanti alla fine possono stressare. Anche se vuoi la persona migliore del mondo c’è meno tempo per stare assieme, giornata complicata da ritardi.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata intermedia, la tua forza discreta. Con alcuni parenti devi mettere a posto alcune questioni riguardanti la famiglia.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

E’ bene rinsaldare i legami che sono comunque validi, fare promesse con la persona di sempre, dare un nuovo impulso ai rapporti che nascono ora.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Questioni d’amore saranno facili da gestire in questa giornata. Ristrutturazioni o spese importanti. C’è buona volontà per mettersi in gioco, chi ha chiuso un lavoro tempo fa, può recuperare!