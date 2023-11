“In piedi” è il nuovo lavoro discografico di Alice Caronna

“In piedi” è il secondo album di Alice Caronna: una dedica alle persone, all’amore, a se stessa e alla vita (Pioggia Rossa Dischi/BOC Music Group)

“In piedi” è il nuovo album della cantautrice Alice Caronna, il secondo dopo “Alba” (2019) e il primo per Pioggia Rossa Dischi/BOC Music Group di Genova. Anticipato dai singoli “Le Bonheur”, “2” e “Ciao Cara”, “In piedi” è un disco sincero, diretto e consapevole: Alice si mette a nudo e racconta le sue paure più profonde, quelle nei confronti della vita, delle persone, dell’amore e di se stessa.

Ogni traccia è una dedica a una fragilità, un errore commesso, alle conseguenze e alle riflessioni che hanno portato: perché alla fine non è interessante scoprire che le cose – i sentimenti, le aspettative, le idee – si possano rompere, ma come e quanto siamo in grado di ricostruirle e riempirle di significato.

Attraverso 8 tracce Alice spiega che nella nostra crescita non c’è nulla di più importante di quel processo interiore che ci permette di capire cosa vogliamo, cosa rifiutiamo e di cosa abbiamo semplicemente bisogno. E per fare questo basta fermarsi e osservare. Anzi, osservarsi.

Link al disco su Spotify: https://spoti.fi/3Lxel4E

Alice, in “In piedi”, apprezza, non accetta, riflette e semplicemente ama. Lo fa con la sua eleganza pop, fatta di suoni puliti e una voce cristallina e potente, come le sue parole.

“In Piedi” inizia con uno strumentale, “Intro”, che rappresenta la sua confusione. Passa attraverso l’amore, la salute, la malattia, l’autoanalisi e termina con un profondo atto di consapevolezza, che pone le basi per una rinascita. È un disco sul quale ha lavorato due anni, un disco con cui è cresciuta, è cambiata e con il quale spera che altre persone possano fare lo stesso.

CREDITI DI “IN PIEDI”

Scritto da: Alice Caronna

Prodotto da: Renato D’Amico

Editore: Boc Music Group/SONO Music Group

Etichetta: Pioggia Rossa Dischi

TRACKLIST

1. Intro

2. In Piedi

3. 2

4. Le Bonheur

5. Mostro

6. Aria

7. Imperfetto

8. Ciao Cara