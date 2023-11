Grande Fratello, Mirko e Perla sempre più vicini: stasera può arrivare Greta

Grande Fratello: Mirko e Perla sono a un passo dal tornare insieme e Greta, da fuori, sembra su tutte le furie. Stasera potrebbe decidere di intervenire in diretta

Vicini, vicinissimi. Mirko Brunetti e Perla vatiero sono a un passo dell’essere nuovamente una coppia: i due ex fidanzati, che si sono lasciati durante l’ultima edizione di Temptation Island (lui ha poi intrapreso una storia successiva con la ‘tentatrice’ Greta Rossetti), ora che sono di nuovo sotto lo stesso tetto – quella della casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello – potrebbero presto rimettersi insieme. I due ragazzi, dopo l’ingresso di Perla nella puntata del si sono confidati a lungo, hanno pianto insieme parlando della loro storia d’amore (durata 5 anni), hanno avuto ripetuti confronti, si sono detti il bene reciproco e si stanno avvicinando sempre di più. Si sono fatti le coccole, hanno passato del tempo abbracciati sotto le coperte. In tanti sono pronti a giurare che torneranno presto insieme. Greta, da fuori, si è chiamata fuori da questo triangolo e ha fatto sapere sui social di parlare di lei al singolare, come di Greta e basta. “Non ne voglio sapere niente di questo triangolo“, è il messaggio.

GRETA HA CANCELLATO IL TATUAGGIO?

Alcuni siti di gossip hanno addirittura fatto girare la voce che si sarebbe cancellata il tatuaggio di coppia fatto insieme a Mirko all’inizio della loro storia l’amore, la scritta “I tuoi occhi, la mia cura“. Non ha tutti i torti, visto che Mirko dentro la casa ha detto anche che “l’unica cosa ha fatto controvoglia” è stato baciarla durante la seconda apparizione della ragazza dentro la casa. h detto di averla baciata er quello che provava e pensava lui, ma che molte delle cose dette e fatte da lei lo hanno infastidito e non gli sono piaciute. Intanto, dentro la casa, la “gatta morta” Angelica (così l’avevo soprannominata spregiativamente Greta attaccandola) ha fatto notare a Mirko che da quando è entrata Perla lui non è più lo stesso. E i fan della coppia hanno malvisto queste esternazioni e vorrebbero vedere Angelica fuori dalla casa al più presto.

LA PUNTATA DI STASERA, ANTICIPAZIONI

Su Mirko e Perla (ma anche su Greta, che chissà magari entrerà nella casa per un bel litigio in diretta col suo ex fidanzato?) si concentrerà sicuramente la puntata del Grande fratello di questa sera, che va in onda dopo una lunga settimana di assenza, visto che la scorsa puntata di giovedì 23 novembre, all’ultimo momento, è stata cancellata.

BEATRICE E GIUSEPPE

Mirko e Perla ma non solo loro. Nell’occhio del ciclone ci sono anche Beatrice e Giuseppe: i due, nonostante la loro storia sia naufragata ormai un paio di settimane fa, continuano a far discutere all’interno della casa. Lui ha provato vari riavvicinamenti, lei non nasconde il fatto di essere attratta da lui ma razionalmente non vuole più averci a che fare e sostiene che non ci possa essere più nulla. La casa, nel frattempo, si è ormai polarizzata in due diverse fazioni che fanno capo a lui o a lei. In tutto ciò, negli ultimi giorni si è notato uno strano avvicinamento a Beatrice da parte di Vittorio. Il giovane ha detto di essere aperto alle relazioni con donne più grandi di lui e parrebbe interessato alla bella attrice. La quale non è sembrata essere indifferente alla attenzioni di lui. Sicuramente stasera si parlerà anche di questo, mettendo a confronto sul punto gli inquilini.

LE SORPRESE

Non mancheranno le forti emozioni con due sorprese per altrettanti concorrenti: Rosy Chin incontrerà tutta la famiglia al completo e Angelica, che nelle scorse settimane ha ricevuto la sorpresa del fidanzato Riccardo nella casa (ma all’esterno questo ha sollevato un vespaio di polemiche sulla presunta ‘finzione’ della coppia) vivrà un momento speciale.

L’ELIMINAZIONE

Nella diretta di stasera, infine, ci sarà anche l’eliminazione di un concorrente: una persona tra Angelica, Rosy e Vittorio dovranno abbandonare definitivamente la casa.

FONTE: Agenzia di Stampa Dire (www.dire.it).