“Se fosse una commedia romantica” è il nuovo libro di Daniele Giannazzo

Daniele Giannazzo è il fondatore di Daninseries, community web: “Se fosse una commedia romantica” è il suo nuovo libro

Neve, neve e ancora neve. Quando aveva pensato al regalo di compleanno per Alex, Eva non aveva certo in mente questo. Ma lui ha insistito così tanto che non ha potuto dirgli di no. Non ci è mai riuscita, in realtà, perché il suo fratellino, alla fine, trova sempre il modo di convincerla. Alex ed Eva, il giorno e la notte, eppure incapaci di stare l’uno senza l’altra. Lui: un diciannovenne spavaldo e impertinente, dallo sguardo vispo e furbo incorniciato da una chioma di capelli biondi perennemente scarmigliati.

Lei: una bellissima ragazza di ventisei anni con una brillante carriera in una rinomata casa editrice ma inspiegabilmente (e assurdamente) goffa nelle relazioni con gli uomini. A essere sinceri, però, non è che ad Alex le cose vadano tanto meglio, negli ultimi tempi. Da un mese, infatti, è in crisi profonda perché l’amore della sua vita lo ha mollato di punto in bianco dopo cinque anni di fidanzamento. Ecco perché Eva ha accettato di seguirlo in un resort sperduto tra le montagne, proprio lei, abituata a frequentare i party più esclusivi di Beverly Hills. Ma come poteva tirarsi indietro?

Menomale che nella vita, spesso, anche dalle situazioni da cui sembra di non potersi aspettare nulla, nascono occasioni sorprendenti di incontri in grado di cambiarti la vita. Se non addirittura stravolgerla.

Daniele Giannazzo è il fondatore di Daninseries, community web che si occupa di raccogliere news, anticipazioni e curiosità sul mondo degli show televisivi e non solo. Con Mondadori ha pubblicato la trilogia Roe e il segreto di Overville (2020), Roe e l’inganno della memoria (2021) e Roe e l’ultima battaglia (2022).