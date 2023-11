Paesi che vai su Rai 2 alla scoperta della Brescia rinascimentale

“Paesi che vai”, il programma in onda oggi pomeriggio su Rai 2, alla scoperta di Brescia sulle tracce del Rinascimento

“Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…” in onda domenica 26 novembre alle 14.00 su Rai 2, arriva a Brescia: un viaggio urbano attraverso monumenti e luoghi, sulle tracce del Rinascimento bresciano, periodo in cui la città ha saputo sviluppare il suo patrimonio artistico e architettonico. Si parte dal Castello di Brescia che vide i cittadini assediati dall’esercito francese nel sanguinoso “Sacco di Brescia” del 1512. Il palazzo della Loggia, il più fulgido esempio di architettura rinascimentale bresciana viene aperto per mostrare i luoghi in cui si amministrava la giustizia.

A seguire la chiesa di San Giovanni Evangelista, teatro di una formidabile sfida in punta di pennello tra due geni dell’arte rinascimentale bresciana: Girolamo da Romano detto Romanino e Alessandro Bonvicino detto Moretto. Poi la chiesa dei Santi Nazaro e Celso che conserva uno straordinario capolavoro di Tiziano, il Polittico Averoldi.

Non possono mancare le visite ai palazzi nobiliari delle famiglie bresciane più prestigiose per scoprire come la famiglia Averoldi, tra matrimoni e giochi di potere, ha modificato nel tempo la struttura del suo palazzo e conoscere le lussuose stanze di Palazzo Martinengo Colleoni di Malpaga, teatro di una saga familiare che attraversa oltre due secoli di storia. In chiusura, spazio alla bellezza della natura circostante, sulle sponde del Lago di Garda, il più grande d’Italia.