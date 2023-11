Origini su Rai 2 sulla “Via del Ferro” da Pistoia all’Isola d’Elba

Origini in onda nel pomeriggio su Rai 2 alla scoperta della via del ferro: dagli Etruschi alle locomotive, dalle miniere al porto di Piombino

Appuntamento domenica 26 novembre su Rai 2 alle 15.00, con “Origini”, il programma Rai dedicato al tema delle radici più antiche e profonde della nostra nazione. Nella ottava puntata, “La via del ferro”, Francesco Gasparri e Valentina Caruso faranno un viaggio indietro nella storia di 2500 anni fa ed oltre.

Si partirà dal Deposito Rotabili Storici di Pistoia, il luogo dove sono tenute in perfetta efficienza decine di locomotive a vapore costruite oltre un secolo fa. Sono macchine affascinanti e potenti, che ancora adesso viaggiano lungo le strade ferrate italiane per rievocazioni storiche di grande successo.

La prima tappa sarà dedicata alla scoperta di una abilità straordinaria degli Etruschi che avevano miniere molto produttive di ferro, sull’Isola d’Elba, e la capacità di lavorare il metallo come nessun altro all’epoca. Erano fabbricatori di armi che rendevano invincibili, armi che avevano facilmente la meglio su quelle in bronzo: venivano perciò pagate a prezzi altissimi da chi voleva tenere aggiornato il proprio equipaggiamento bellico.

Valentina Caruso, dal Golfo di Baratti, mostrerà resti ancora oggi visibili della loro secolare attività metallurgica. Il viaggio sulla “via del ferro” si snoderà poi verso l’entroterra, sulle strade che gli Etruschi disegnavano per trasportare i loro preziosi metalli dal Tirreno all’Adriatico. Proprio lungo quelle vie, tra le montagne del pistoiese, durante i secoli sorsero a decine le ferriere, alcune delle quali attive fino a pochi decenni fa. Tra questi edifici in pietra si producevano attrezzi di ferro in grande quantità: acqua in abbondanza e foreste rigogliose permettevano di alimentare i forni per la fusione del minerale che veniva dalla costa. Le miniere in questa zona erano davvero numerose, tanto che i colli che si trovano nel raggio di alcune decine di chilometri assunsero fin dall’antichità la denominazione di “colline metallifere”.

Francesco Gasparri si inoltrerà in una miniera attiva fino al 1976, dove ancora oggi si possono vedere chiari i segni degli scavi fatti dagli etruschi oltre 2500 anni fa. Fu una regione, la Maremma toscana, a diventare protagonista assoluta, nel XIX secolo, della straordinaria svolta tecnologica e produttiva che portò alla costruzione degli altiforni. A Piombino, sorge quella che fu la seconda acciaieria italiana per estensione dopo quella di Taranto che ancora oggi produce i binari senza i quali la rete ferroviaria nazionale non esisterebbe. A Piombino arrivano da terra e da mare enormi blocchi di acciaio dai quali vengono lavorate e prodotte rotaie della lunghezza esatta di 108 metri. Elementi di acciaio fondamentali su cui girano, vincolate ad essi, le ruote dei nostri moderni treni ad alta velocità.

La puntata andrà in onda anche sabato 2 dicembre su Rai1 a partire dalle 11. 25 con una versione che raccoglie il meglio del viaggio.

“Origini” è condotto da Valentina Caruso e Francesco Gasparri, un programma di Pietro Raschillà scritto con Stefania Bove, Giuseppe Giunta, Guido Morandini, Domenico Nucera, Luciano Palmerino, Marco Papola, Paola Petrolati. Il programma è a cura di Valentina Loreto, il produttore esecutivo è Alessandra Badioli, la regia è di Guido Morandini.