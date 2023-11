I 40 anni della Casa del Sole di Mantova a “O anche no” su Rai 3

Stamani su Rai 3 la nuova puntata di “O Anche No”, il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali scritto e condotto da Paola Severini Melograni

Va in onda domenica 26 novembre a partire dalle ore 10.20 e in replica lunedì notte alle ore 1.15, su Rai 3 la puntata di “O Anche No”, il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali scritto e condotto da Paola Severini Melograni che presenterà la Casa del Sole onlus di Mantova, un’istituzione speciale fondata nel 1966 dalla maestra rivoluzionaria Vittorina Gementi. Dalla sua nascita, la struttura ha aiutato circa 5.000 persone. Tutt’oggi il centro diurno gratuito vuole contribuire a cambiare la cultura della nostra società e il presidente Emanuele Torelli ci racconta come.

In occasione del 40° compleanno del centro per adulti, Casa del Sole ha organizzato All-in Rock, il primo concerto integrato in Italia che accoglierà persone con diverse disabilità che potranno scegliere il loro posto in platea. In più LIS performer, zainetti vibranti Subpac per sordi, audioguide per ciechi, zone chilloout: una festa totalmente accessibile con lo show di Alberto Bertoli.

Mario Acampa presenterà l’ATE, Associazione Traumi Encefalici di Torino: quando memoria, attenzione, afasia sembrano perdute per sempre, qualcosa invece si può fare. La presidente Laura Bellagarda illustrerà la ricerca dei tasselli mancanti delle persone che frequentano il centro. Il super campione paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli parlerà della sua idea di etica e di giustizia sportiva.

Ylenia Buonviso sarà al Centro tecnico federale – Federazione Italiana Bocce di Roma, dove Pianeta Boccia, è un’associazione sportiva creata nel 2020 da un gruppo di genitori che cercavano uno sport adatto ai figli con disabilità grave e gravissima.

In chiusura le rubriche di Ivan Cottini, Guido Marangoni, Edoardo Raspelli e Roberto Vitali, la musica dei Ladri di Carrozzelle e i Disegni di Stefano Disegni. OAncheNo è un format di Paola Severini Melograni, scritto insieme con Eugenio Giannetta e Valeria Zanatta, regia di Gabriele Mammarella, realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità. Tutte le puntate e le stagioni precedenti di OAncheNo sono disponibili su Raiplay.