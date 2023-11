“A sua immagine” su Rai 1 parla del futuro dei giovani

“A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso in onda stamani su Rai 1, torna a parlare di giovani, speranza del futuro

La Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona era la trentasettesima della Storia, ma di fatto è stata il recupero di quella del 2022 che non aveva potuto tenersi per via della pandemia.

La trentottesima GMG viene celebrata in tutte le diocesi proprio domenica 26 novembre ed è lo spunto che “A Sua Immagine” – in onda alle 10.30 su Rai 1 – coglie per dar voce alle speranze e alle inquietudini, alle aspirazioni e alle problematiche di una generazione che da Lisbona sembra aver ritrovato i propri sogni e riscoperto potenzialità, opportunità e prospettive tipiche di un’età della vita di cui recentemente le cronache si occupano soprattutto per sottolinearne le derive valoriali. Lorena Bianchetti ne parla con i suoi ospiti: il direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della CEI, Vincenzo Corrado, e il preside della facoltà di Pedagogia dell’Università Cattolica di Milano, Domenico Simeone.

Ma in studio ci saranno anche molti giovani per raccontare le loro esperienze sul campo.

Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passa alla Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica viene trasmessa Basilica di San Giovanni in Laterano in Roma. Alle 12.00, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.