Su Rai 2 torna SWAT con gli episodi “Stoccolma” e “Cinque pezzi facili”

Stasera su Rai 2 torna la serie SWAT in prima visione assoluta: in onda gli episodi “Stoccolma” e “Cinque pezzi facili”, ecco la trama

Prosegue la sesta stagione di “S.W.A.T.” – la celebre serie americana di azione che racconta le indagini e le vite private dei poliziotti dell’unità operativa d’élite della polizia di Los Angeles – con due episodi in onda sabato 25 novembre alle 21.20 su Rai 2 in prima visione assoluta.

Nel primo episodio, intitolato “Stoccolma”, la gravidanza di Nichelle sta per finire con tre settimane di anticipo. Anche i contrasti, che da tempo caratterizzano i rapporti di Hondo con i suoceri, stanno per arrivare a un punto critico. Nel frattempo, dopo la sospensione Tan è rientrato in servizio appena in tempo per partecipare con tutta la squadra alle indagini su un caso di sfruttamento sessuale di ragazze minorenni. La direzione delle operazioni passa dall’Fbi alla S.W.A.T. per una questione di coinvolgimento personale di un agente della polizia federale.

In “Cinque pezzi facili”, invece, Hondo rientra al lavoro dopo la nascita di sua figlia Vivian. La squadra deve investigare su una banda di ladri di origine mediorientale, in cerca di cinque favolosi gioielli di cui fanno parte cinque gemme estremamente preziose trafugate da un antico Corano. Per quanto riguarda la vita privata, per Nichelle e Hondo i primi giorni a casa con la figlia Vivian non sono così semplici e Charice cerca di dare una mano ai novelli genitori.