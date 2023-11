Su Rai 2 debutta “Full Contact – Notizie che colpiscono” con Laura Tecce

Nel pomeriggio su Rai 2 debutta “Full Contact – Notizie che colpiscono”, il nuovo programma con Laura Tecce

“Full Contact – Notizie che colpiscono”, è il nuovo appuntamento televisivo del sabato pomeriggio di Rai 2 condotto da Laura Tecce, in onda a partire dal 25 novembre alle 17.15.

La prima puntata si apre su un argomento che fa discutere i social e tutta l’opinione pubblica: il cambiamento climatico, catastrofe annunciata o allarmismo eccessivo? Le mutazioni del clima sono da attribuire all’azione scriteriata dell’uomo o sono semplicemente cicliche? E gli ecoattivisti che danneggiano le opere d’arte e bloccano il traffico salveranno il mondo o sono “eco- teppisti”?

In studio con Laura Tecce, ne discuteranno in un “match” a due il vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo e l’attivista per i diritti sociali Jasmine Cristallo.

Nella seconda parte del programma, il “secondo round”, un’ampia pagina sulla riqualificazione di Caivano, comune in provincia di Napoli, per settimane al centro dell’attenzione mediatica dopo la tragica violenza ai danni di due minori al Parco Verde, diventato il simbolo del degrado delle periferie in mano alla criminalità.

Riqualificazione che passa anche dalla rinascita di impianti sportivi in abbandono: lo sport come antidoto alla strada, con interviste al presidente del Coni Giovanni Malagò ed al presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma. Inoltre, servizi da Caivano e Scampia, e la testimonianza in studio del campione olimpico di Judo Pino Maddaloni.