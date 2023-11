Il film “La vita possibile” stasera su Rai Movie: la trama

In fuga dalla violenza nel film “La vita possibile” di Ivano de Matteo in onda in prima serata su Rai Movie: ecco la trama

La storia di Anna e del figlio Valerio che scappano da un marito e da un padre violento, lasciano Roma e si rifugiano a Torino nell’appartamento di Carla, un’attrice squattrinata ma generosa e accogliente: la racconta Ivano De Matteo nel film con Margherita Buy e Valeria Golino “La vita possibile”, in onda sabato 25 novembre alle 21.15 su Rai Movie, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dopo “La bella gente”, “Gli equilibristi” e “I nostri ragazzi”, De Matteo torna a raccontare la fragilità umana: in questo caso Anna, vittima di un uomo prepotente e manesco, ma soprattutto Valerio, che si trova ad affrontare il trauma di un distacco molto forte da suo padre, dai suoi amici e dalle sue abitudini di adolescente. Anche Carla, nonostante il suo naturale ottimismo, si ritiene un fallimento nel lavoro e nella vita poiché non ha costruito né una famiglia né una carriera. Anna e Valerio cercano di adattarsi alla nuova esistenza tra tante difficoltà e incomprensioni. Valerio, alla ricerca di un’identità maschile della quale non doversi vergognare, avrà l’aiuto inaspettato di Larissa, una giovane prostituta dell’Est e di Mathieu, un ristoratore francese che vive nel quartiere. Anna col tempo comprenderà che forse, assieme all’amica Carla, in una specie di famiglia allargata, potrebbe essere la vita possibile per ricominciare.

Nel cast anche Andrea Pittorino, Caterina Shulha, Bruno Todeschini.